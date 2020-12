Sérgio Perez é confirmado na Red Bull para a temporada 2021 da Fórmula 1

Por Redação Blog do Esporte





Uma das vagas restantes no grid da Fórmula 1 em 2021 foi preenchida. Sérgio Perez sairá da Racing Point e assumirá como segundo piloto na Red Bull Racing, fazendo dupla com Max Verstappen.

As informações foram publicadas no site oficial da equipe, que também informou que Alex Albon seguirá como “membro importante da equipe e assume o papel de piloto de teste e reserva da Red Bull Racing, com foco principal no desenvolvimento de 2022, trabalho de simulador e teste de pneus”.

Sérgio Perez começou na Sauber em outubro de 2010, para iniciar a disputa na F1 em 2011. Passou pela McLaren e depois foi para a antiga Force India, em 2013, até que se manteve na equipe até mesma modificar o nome para Racing Point. Para 2021, Perez foi dispensado para dar lugar a Sebastian Vettel e estava sem equipe até então.

“Após avaliarmos todos os dados e desempenhos relevantes, decidimos que Sergio é o motorista certo para ser o parceiro da Max em 2021”, explicou o diretor da equipe, Christian Horner.

Sergio também comentou sobre sua chegada a RBR:

“A chance de competir por uma equipe campeã é algo que eu esperava desde que entrei na F1. Estou extremamente grato à Red Bull por me dar a oportunidade de correr pela Red Bull Racing em 2021. A chance de correr por uma equipe campeã é algo que eu esperava desde que entrei na Fórmula 1 e será seja um momento de orgulho para entrar na grelha com as cores da Red Bull ao lado de Max”.