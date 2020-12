Série D tem os jogos do acesso definidos; veja os confrontos das quartas de final do Brasileiro

A Série D do Campeonato Brasileiro definiu os confrontos das quartas de final da competição. Sete clubes garantiram a classificação neste domingo, passando pelas oitavas: Mirassol, Aparecidense, Novorizontino, América-RN, Floresta e Altos, que venceu nos pênaltis o Salgueiro. No sábado, o Fast eliminou o Globo FC nos pênaltis.

Com a conclusão desta fase, oito times vão ficar a dois jogos do tão sonhado e esperado acesso à Série C de 2021. A CBF reservou os dias 3 e 10 de janeiro para as partidas eliminatórias e deve detalhar a tabela, com datas e horários, nesta segunda-feira.

Os confrontos ficaram definidos assim:

Altos x Marcílio Dias

Novorizontino x Fast

Aparecidense x Floresta

América-RN x Mirassol

*Times à esquerda fazem o jogo da volta em casa

Os oito times classificados às quartas de final foram ordenados por campanha (do primeiro ao oitavo) com o somatório dos pontos de todas as fases.

A equipe de melhor campanha, o Altos, pegou o time de pior, o Marcílio Dias, por exemplo. Assim, os duelos ficaram 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Confira como ficou a classificação geral dos oito times nas quartas:

Altos: 38 pts, 12 vitórias

Novorizontino: 38 pts, 11 vitórias

Aparecidense: 35 pts, 10 vitórias, saldo de gols 24 e 41 gols marcados

América-RN: 35 pts, 10 vitórias, saldo de gols 24 e 35 gols marcados

Mirassol: 32 pts, 9 vitórias

Floresta: 32 pts, 8 vitórias

Fast: 31 pts

Marcílio Dias: 29 pts

Sem dificuldade, o Novorizontino goleou o Goiânia por 4 a 0 depois de empatar por 1 a 1 na ida. Os gols da vitória do Tigre foram marcados por Willean Lepo, Pereira, Guilherme Queiroz e Caio Monteiro no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Após ter vencido por 4 a 0, a Aparecidense perdeu por 2 a 1 para o São Luiz-RS em casa, no Aníbal Toledo. O revés, contudo, não atrapalhou a boa vantagem dos goianos feita no jogo de ida das oitavas.

Quem também perdeu, mas "levou a vaga", foi o Mirassol. O Brasiliense venceu por 2 a 1, com dois gols de Zé Love, mas o time paulista de Eduardo Baptista havia feito 4 a 0. O empate em 1 a 1 entre Marcílio Dias e Goianésia ratificou a classificação da equipe catarinense, que venceu na ida por 2 a 1.

O América-RN avançou com goleada sobre o Galvez na Arena das Dunas, em Natal (RN). No jogo de ida, houve empate por 1 a 1, mas Elias, Tartá, Edimar, Dico e Wallace Pernambucano marcaram os gols da vitória por 5 a 1 e festejaram a classificação.

A classificação mais dramática foi do Altos, do Piauí. Depois do empate em 1 a 1, mesmo placar na ida contra o Salgueiro, a equipe passou nos pênaltis. O Carcará, atual campeão pernambucano, perdeu duas cobranças, e Manoel converteu a última para o Jacaré.

Na Arena Castelão, o Floresta recebeu o Juventude Samas, e após o empate em 2 a 2 no Maranhão, o Verdão venceu o adversário por 2 a 0. O zagueiro Eduardo e o atacante Renê foram os autores dos gols.

