Morre o técnico Marcelo Veiga, vítima da Covid-19

(Foto: Danilo Sardinha)





O técnico Marcelo Veiga, de 56 anos, faleceu nesta segunda-feira. Ele estava internado na Santa Casa, em Bragança Paulista, com Covid-19. A informação foi confirmada pelo hospital e pela assessoria de imprensa do treinador. Ainda não foi definido quando será feito o enterro.

Marcelo Veiga estava no comando do São Bernardo, na Copa Paulista. Em novembro, ele testou positivo para Covid-19 e foi afastado para cumprir isolamento. No dia 20 do último mês, foi internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista por complicações com a doença.

Histórico

Marcelo Veiga foi um treinador com passagens por equipes do interior de São Paulo e outros estados do país. Entre os clubes que dirigiu, destaque para Bragantino, onde teve seis passagens e conquistou a Série C de 2007, Botafogo-SP, onde venceu a Série D de 2015, Guarani, América-RN, São Caetano, Portuguesa, São Bernardo, Remo e Ferroviário-CE.

Como atleta, Marcelo Veiga teve passagens por Santos, Portuguesa, Goiás, Internacional, Bahia, entre outros. No Colorado, foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil, ambos em 1992.





