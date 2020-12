Thomas Tuchel não é mais técnico do Paris Saint-Germain, diz jornal francês

(Foto: Peter Powell/EFE)





Thomas Tuchel não é mais técnico do Paris Saint-Germain. Pelo menos é o que garante o jornal francês “L´Equipe” e o jornalista Fabrizio Romano, um dos mais conceituados da Europa.

O PSG ainda não confirmou oficialmente a notícia, que surpreendeu a todos por acontecer na véspera de Natal. Além disso, o time parisiense vem de uma goleada sobre o Strasbourg em seu ultimo compromisso em 2020.

O treinador alemão, vice-campeão da Liga das Campeões na última temporada, já vinha balançando no cargo há alguns meses por conta da campanha irregular do PSG na temporada. Apesar de se classificar em primeiro lugar na fase de grupos da atual temporada da Champions, o time parisiense patina no Campeonato Francês, onde ocupa a terceira colocação.

O argentino Mauricio Pochettino, ex-Tottenham, o português Leonardo Jardim, ex-Monaco, e o italiano Massimiliano Allegri, ex-Juventus, já são especulados pela imprensa como candidatos a comandar o Neymar e companhia.

Aos 47 anos, Tuchel, que ainda tinha seis meses de contrato, chegou ao PSG em maio de 2018. Ele conquistou cinco título, entre eles dois campeonatos franceses. No início da atual temporada reclamou bastante da falta de reforços, fato que levou a atritos com o brasileiro Leonardo, diretor de futebol do clube francês.





Globo Esporte