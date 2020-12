Troféu Brasil de natação começa com baixas de Pinheiros e Sesi e presença de Bruno Fratus

(Foto: Claudio Cruz / Lima 2019)





Única competição nacional de relevo da natação nacional em 2020, o Troféu Brasil começa nesta quarta-feira com desfalques importantes em sua escalação. Clubes importantes da modalidade no país, como o Pinheiros e o Sesi, não enviaram delegação para o Rio de Janeiro – o campeonato vai até sábado na piscina do Vasco da Gama e é seletiva para o Sul-Americano de Buenos Aires, no primeiro semestre do próximo ano.

O Pinheiros, principal clube e base da seleção brasileira, preferiu não mandar nadadores por uma decisão de sua direção. Já o Sesi, cujo principal nome é a multicampeã mundial e finalista olímpica Etiene Medeiros, optou por não mandar representantes por precaução diante do aumento de casos e óbitos causados pela pandemia do novo coronavírus no país e vai mandar seus nadadores a um torneio alternativo. O foco da equipe está na seletiva olímpica que ocorrerá entre 19 e 24 de abril, no Rio.

- Pessoal perguntou se eu iria para o Troféu Brasil. Eu já não iria. Eu e o [treinador Fernando] Vanzella conversamos e a gente decidiu não ir por conta do protocolo de segurança. E é isso. Queria desejar boa sorte para todo mundo, usem máscara, usem álcool em gel porque a pandemia ainda está aí – afirmou Etiene em postagem em sua conta no Instagram.

Procurado pela reportagem, o Sesi afirmou em nota que a equipe preferiu disputar o Campeonato Nacional de Integração, em Santos, evento reconhecido pela CBDA.

- Com um deslocamento menor, sem necessidade de viagem aérea, os atletas terão uma disputa rápida, de dois dias, com um número menor de competidores e seguindo os protocolos de saúde da Federação Aquática Paulista - afirmou o Sesi.

O ge procurou o Pinheiros, que não respondeu aos questionamentos antes da publicação desta reportagem. Vários nadadores do clube fizeram postagens nas redes sociais agradecendo ao clube pela decisão de não mandar delegação ao evento.

Para realizar o evento no Rio, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) definiu protocolos rígidos para os participantes: apenas nadadores que disputarem finais poderão comparecer à piscina à tarde (não será permitido que "nadadores torcedores" vejam as provas, o que é comum); serão banidos os bancos de controle, tradicionais salas nas quais os atletas eram reunidos e organizados antes das provas; exigência de apresentação de teste negativo RT-PCR (colhido nas mucosas do nariz e da garganta) três dias antes do início da competição; uso obrigatório de máscara entre todos, inclusive os atletas (que só terão autorização para tirá-la na hora da prova), e distribuição de álcool em gel; observância de práticas de isolamento e manutenção da rotina entre hotel e complexo aquático do Vasco, entre outros.

Em razão da pandemia, a confederação vai permitir que nadadores que não se sintam seguros para viajar ao possam fazer tomadas de tempos locais, sob observação das respectivas federações estaduais. Tais tempos serão considerados para efeitos de ranking e composição de seleção brasileira.

Apesar das baixas de Pinheiros e Sesi, a competição tem atrativos. O maior deles é a presença de Bruno Fratus, principal nadador brasileiro na atualidade. O velocista, que tem como base a cidade de Coral Springs, nos Estados Unidos, tem treinado no Rio nas últimas semanas em preparação para o evento.

Outro destaque do evento é a participação da argentina Delfina Pignatiello, de 20 anos, medalhista nos 400m e 800m nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, em 2018, e campeã dos 400m, 800 m e 1.500m nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no ano passado.

Confira a programação de provas do Troféu Brasil

Quarta-feira - 9/12





800m livre

100m borboleta

100m peito

400 medley

4x100m livre





Quinta-feira - 10/12





200m livre

200m costas

50m livre

4x200m livre





Sexta-feira - 11/12





400m livre

200m peito

100m livre

200m medley

4x100m medley





Sábado - 12/12





1.500m livre

100m costas

200m borboleta

4x50m medley





Globo Esporte