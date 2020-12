Vasco define demissão de Sá Pinto e tenta fechar com Zé Ricardo

(Foto: Staff Images/CONMEBOL)





Ricardo Sá Pinto não é mais técnico do Vasco. Pouco mais de dois meses após chegar ao Brasil, o treinador foi demitido nesta terça-feira, depois da derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O português sai com o time na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17ª lugar, com 28 pontos. Zé Ricardo é o nome mais forte no momento para substituir Sá Pinto.

O treinador foi comunicado na madrugada desta terça de que não seguirá no clube. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. Sá Pinto comandaria treino no CT na manhã desta terça, mas, durante a madrugada, a atividade foi remarcada para a parte da tarde. O elenco foi comunicado por volta de 1h da manhã.

A demissão começou a ser costurada na noite de domingo, após o jogo em Curitiba, quando Alexandre Campello entrou em contato com o presidente eleito Jorge Salgado, por telefone. Nesta segunda, os dois se reuniram e definiram a saída. A busca agora é por um novo treinador. Nome que ganhou força nas últimas horas, Zé Ricardo já recebeu contato do Vasco, e a negociação está em andamento.

Outras mudanças devem ocorrer fora de campo. No clube desde junho de 2019, o diretor de futebol André Mazzuco dificilmente permanece em São Januário. De saída do Internacional, Rodrigo Caetano é o preferido de Jorge Salgado, que toma posse ao fim da primeira quinzena de janeiro. Também está cotado o nome de Alexandre Pássaro, que acaba de deixar o cargo de gerente de futebol do São Paulo.

Retrospecto ruim de Sá Pinto

Em 15 jogos de Sá Pinto à frente do Vasco, foram apenas três vitórias, cinco empates e sete derrotas. O português assumiu o time em 13º, viu a equipe cair para 17ª colocação e fincar raízes na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, sob o seu comando, o Vasco passou pelo Caracas, mas caiu nas oitavas de final diante do Defensa y Justicia.

Anunciado em 14 de outubro, Sá Pinto desembarcou no Rio de Janeiro no dia seguinte. A estreia ocorreu no dia 21, na derrota para o Corinthians, em São Januário. Além do treinador, deixam o clube o auxiliar Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira e o analista Igor Dias. Todos portugueses.

