Vasco vira para cima do Bahia e sai na frente na decisão da Copa do Brasil sub-20

O Vasco venceu, de virada (2 a 1, gols de Gabriel Pec e MT e Thiago, para os baianos), o Bahia em Salvador, no estádio Pituaçu, neste domingo. Os vascaínos podem ser campeões com empate no próximo domingo. O jogo do dia 3 de janeiro está marcado para as 19h, em São Januário. Não há vantagem de gol fora de casa.

Como foi o jogo

Em casa, o Bahia foi para cima do Vasco logo no início. Conseguiu sequência de escanteios e acuou o time carioca. Quando os vascaínos equilibraram a partida, uma bobeada do lateral JP Galvão permitiu a Thiago dominar, driblar e fazer bonito gol aos 15 minutos.

O time de São Januário reagiu. Com boa troca de passes no meio de campo, o time vascaíno foi para cima e virou no fim do primeiro tempo. Primeiro, iniciou jogada no campo de defesa até a bola chegar em Gabriel Pec, que marcou. Depois, Pec roubou a bola. Na área, MT virou.

A segunda etapa mostrou Bahia mais presente no campo de ataque e com a defesa bem adiantada. A melhor chance saiu em cruzamento de Thiago, o melhor do Bahia, e cabeçada de Gabriel no travessão. Luiz Felipe ainda perdeu grande chance em saída errada de Zé Vitor, do Vasco.

No fim, administrando a partida, os vascaínos tiveram duas jogadas. Marcos Dias tentou boa arrancada e Figueiredo, de muito longe, quase fez o gol antes do meio de campo.

Confira a ficha técnica da partida

Bahia 1 x 2 Vasco

Gols: Thiago (Bahia) e Gabriel Pec e MT (Vasco).

Bahia: Fabricio, Douglas Borel (Allan), Gabriel, Lucimário, Ryan (Tales); Patrick de Lucca, Luiz Felipe, Jeferson Douglas (Felipe Pará); Daniel, Thiago e Marcelo.

Vasco: Cadu, JP Galvão, Menezes, Zé Vitor, Caio Eduardo (Saulo); Caio Lopes, Matias, João Pedro (Figueiredo), Gabriel Pec (Arthur), MT (Rodrigo); Laranjeira (Marcos Dias).





