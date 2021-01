Ágatha/Duda mantém soberania, bate Bárbara/Carol Solberg e conquista o título da sexta etapa

A soberania se manteve. Em seis finais no Circuito Nacional, Ágatha e Duda conquistaram o quarto título na temporada na manhã deste domingo, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema. As duas desfilaram talento para bater Bárbara e Carol Solberg em 2 sets a 0, parciais 21/17 e 23/21.

Foi o terceiro título seguido da parceria, que se prepara para a disputa das Olimpíadas de Tóquio. Do outro lado, Bárbara e Carol Solberg festejaram o pódio logo na primeira competição da dupla, formada há duas semanas. Antes, Vitória e Andressa conquistaram o primeiro pódio no circuito com uma vitória sobre Juliana e Josi por 2 sets a 0, parciais 21/18 e 21/18.

- Estamos com o foco muito grande nesse Brasileiro. Queremos subir ao pódio em cada etapa. Acreditamos que a constância é muito importante na preparação para as Olimpíadas - disse Ágatha

Duda, de segunda, abriu a contagem. Mas Carol Solberg, com um ataque cheio de habilidade, deixou tudo igual. Aos poucos, porém, Ágatha e Duda, juntas há mais tempo, passaram a se impor. Em uma pancada no saque, Duda destruiu a recepção de Bárbara e marcou 9 a 4. Bárbara e Carol mudaram o saque e diminuíram a diferença para três pontos (13 a 10). O equilíbrio aumentou na reta final. Carol, de bloqueio, fez o placar marcar 18 a 16, diminuindo a diferença. Mas a reação não foi muito além. No fim, Ágatha venceu a marcação de Carol e fechou a partida em 21 a 17.

Um saque para fora de Duda abriu a contagem no segundo set. A parcial começou mais equilibrada que a inicial. Nenhuma das duas duplas conseguia abrir diferença no placar. Bárbara e Carol conseguiram tomar a dianteira, mas viram as rivais virarem na reta final. Depois de erros dos dois lados na hora da definição, Ágatha fechou a conta: 23/21.

