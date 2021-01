Alexandre Gallo é o novo técnico do Botafogo-SP para a temporada de 2021

O técnico Alexandre Gallo vai comandar o Botafogo-SP na temporada de 2021, anunciou a direção do clube nesta sexta-feira. Na partida derradeira do Pantera na Série B, contra o Operário-PR, nesta sexta-feira, às 19h15, o técnico do time que disputou a Copa Paulista, Samuel Dias, é quem ocupa a casamata.

Gallo é técnico de confiança do novo “homem forte” do futebol do Bota, Paulo Pelaipe, que foi anunciado na última quinta-feira. Logo após a chegada de Pelaipe, o clube anunciou que não renovaria o contrato do técnico Moacir Júnior, que tentou, sem sucesso, tirar o time da zona de rebaixamento da segunda divisão nacional. Desapontado, o treinador decidiu sequer ir a campo para partida final e saiu dizendo ter tido o "trabalho interrompido".

Gallo e Pelaipe atuaram junto no São Caetano, durante a conquista do título do Campeonato Paulista da Série A2, que marcou o retorno do Azulão na elite do futebol paulista.

O novo treinador vai comandar o Pantera pela primeira vez, contudo, o estádio Santa Cruz é praticamente sua casa. Aos 14 anos, em 1981, ele começou na base do Botafogo, que ele define como seu time do coração e, a interlocutores, que era sonho um dia ser o treinador.

Ele é nascido em Ribeirão Preto e fez sua estreia no time profissional em 1986, atuando como volante até 1992. Galo defendeu o Santos, Portuguesa, São Paulo, Botafogo-RJ, Atlético-MG e Corinthians, onde se aposentou em 2001.

Em 2004, Gallo começou a carreira como treinador e dirigiu o Santos, Internacional, Figueirense, Sport, Atlético-MG, Bahia, Santo André, Avaí, Ponte Preta e Náutico, além de trabalhar no Japão e na Arábia Saudita. Além disso, Gallo trabalhou com as seleções sub-17 e sub-20, entre 2013 a 2015. No sub-20, acabou não conseguindo levar a Canarinho para o Mundial da categoria. Trabalhou como observador técnico da seleção principal na conquista da Copa das Confederações de 2013.

Em 2017, teve uma experiência de 10 meses como diretor de futebol do Atlético-MG. Como treinador foi campeão catarinense (Figueirense), pernambucano (Sport) e da Recopa Sul-Americana de 2007 (Internacional).

Globo Esporte