Alfinetadas: A “ilusão” do Corinthians para o fim da temporada 2020

Por Nicholas Araujo

A derrota no clássico para o Palmeiras por 4 a 0 colocou a equipe do Corinthians de volta em sua realidade. A ilusão de vencer os últimos jogos e até de golear o Fluminense não apaga de como este elenco é fraco desde o Paulistão 2020.

A única mudança dentro da equipe é que o técnico Vagner Mancini conseguiu trabalhar com as peças que tem, ao menos para jogar contra times que também caíram de nível. É notório analisar que, enquanto o Corinthians conseguiu entrosar um elenco que não se entendia em campo, outros clubes perderam a mão, como é o caso do Vasco, Botafogo, Fortaleza, Coritiba, entre outros.

O que até então outros treinadores não conseguiram fazer, Mancini encaixou um estilo de futebol “aceitável”. O alvinegro está longe de uma boa performance e joga o final da temporada para não “perder o embalo”.

A derrota para o Palmeiras colocou a realidade novamente a prova. Agora com uma nova diretoria e presidência, a equipe precisa pensar mais alto e fazer mudanças. É importante que o elenco se reforce, mesmo com a crise financeira, mas é preciso novas peças se o clube quiser sonhar mais alto na próxima temporada.

É preciso um pouco mais de ousadia para chegar mais longe. E para o Corinthians, na temporada 2020/21, faltou tudo isso e mais um pouco. É hora de mudar.