América-MG e Chape têm briga pelo título da Série B mais acirrada desde início dos pontos corridos

(Foto: Mourão Panda / América-MG)





O América-MG chega na última rodada da Série B do Campeonato Brasileira na liderança e com vantagem sobre a Chapecoense, segunda colocada, apenas no terceiro critério de desempate. Os clubes possuem campanhas idênticas em pontos, número de vitórias e saldo de gols e protagonizam a disputa mais apertada pelo título desde a mudança de fórmula, em 2006.

Nunca duas equipes chegaram na 38ª rodada com igualdade de pontos. Inclusive, será apenas a quinta vez que a Segundona definirá o campeão apenas na última rodada. As outras vezes foram em 2007, 2012, 2014 e 2017, mas com o líder com maior vantagem na partida final.

Líder em boa parte da competição, o Verdão do Oeste fez um turno quase perfeito, com apenas uma derrota. No entanto, viu o desempenho cair no returno. A derrota para o Operário-PR, na última segunda-feira, foi a quinta no campeonato, igualando o número do Coelho.

Os mineiros também passaram a tropeçar na reta final da Série B. A equipe comandada pelo técnico Lisca vem de quatro empates seguidos, totalizando 13, assim como a Chape. Vitórias são 19 para cada lado.

Campanhas

37 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 5 derrotas

63,1% de aproveitamento

A mudança acontece quando passamos a falar em gols. Quando entrou em campo contra o Operário-PR, a Chapecoense levava vantagem de dois no saldo, mas viu a diferença acabar com a derrota por 2 a 0.

A partir disso, os clubes com as melhores defesas do campeonato viram o desempate favorecer o time que mais balançou as redes adversárias. No caso, o América-MG, com 41 gols feitos contra 39 da Chapecoense.

Por isso, na última rodada, marcada para a sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), América-MG e Chape não dependem apenas de si. Nenhum resultado garante o título para algum deles. Restará então, fazer o próprio dever de casa (ambos serão mandantes) e torcer por um tropeço do concorrente.

América-MG recebe o Avaí, no Independência, enquanto a Chapecoense enfrenta o Confiança, na Arena Condá.

Cenários

E se ambos vencerem?

Aí voltamos para os critérios de desempate. Hoje, o saldo de gols é igual, mas é ele que pode definir quem ficará com o troféu da Série B. Suponhamos que o América-MG vença o Avaí por dois gols de diferença. Então, a Chapecoense precisará vencer o Confiança por três gols de diferença. E vice-versa.

Caso a diferença de gols dos dois resultados seja o mesmo, o critério passa a ser o número de gols feitos. A Chapecoense, então, precisará fazer três a mais que o adversário mineiro. Se o Coelho vencer por 1 a 0, por exemplo, a Chape precisará fazer 4 a 3 no placar.

E se ambos empatarem?

O saldo de gols permanecerá empatado em 19, então valerá o número de gols marcados. Se o América-MG empatar em 0 a 0, a Chapecoense precisará empatar em, pelo menos, 3 a 3. E assim sucessivamente.

E se ambos perderem?

Olho no saldo de gols. O time que perder por uma diferença menor ficará com a taça. Caso o Verdão perca por um gol de diferença, precisará torcer por uma derrota do América-MG por dois gols.

Se os dois clubes perderem pela mesma diferença de gols, volta a valer o número de gols feitos. Então, o América-MG torcerá para a Chapecoense não fazer três gols a mais que ele na rodada.

Desempate por cartões

O número de gols feitos é a vantagem atual do América-MG, mas caso a Chapecoense consiga igualar, tudo bem. O critério seguinte é o confronto direto. Como ambos os jogos entre os times acabaram empatados, vale o critério seguinte: menor número de cartões vermelhos.

Nova vantagem para o América-MG, que é o time mais disciplinado da Série B. O Coelho é o único clube que não teve nenhum jogador expulso na competição. A Chapecoense teve três.

Se eventualmente o América-MG tiver três jogadores expulsos na última partida, passam a valer os cartões amarelos. O Coelho levou apenas 58, enquanto a Chape acumula 91 advertências.

Globo Esporte