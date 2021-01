Andres Rueda e novos dirigentes se apresentam ao elenco do Santos no CT

O novo presidente do Santos e membros do Comitê de Gestão foram ao CT Rei Pelé neste sábado para conversar com os jogadores e a comissão técnica do clube.

O bate-papo, que serviu como uma apresentação oficial dos dirigentes, teve a participação do presidente Andres Rueda, do vice José Carlos de Oliveira e de José Renato Quaresma, Vitor Loureiro Sion e Rafael Leal, membros do Comitê de Gestão do Santos.

Durante o encontro, Rueda pregou a confiança como a base da relação entre diretoria e elenco, disse ter orgulho do que o Santos representa atualmente e no passado. Agora, o presidente quer recuperar os bons momentos do presente, também.

Andres Rueda falou sobre os planos de seu trabalho no cargo e sentiu aprovação do elenco e da comissão técnica. Ouviu do técnico Cuca que precisará ser "pé quente", para dar sorte ao Santos.

O Santos também treinou neste sábado, no CT Rei Pelé, de olho na partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. O jogo será disputado na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires.

O Peixe ainda treina domingo e segunda antes de viajar, no mesmo dia, para a capital argentina. Na terça, o elenco trabalha já em solo argentino para enfrentar o Boca Juniors.

Globo Esporte