Andy Murray testa positivo para coronavírus e é dúvida para o Aberto da Austrália

(Foto: Matthew Stockman/Getty Images)





Andy Murray testou positivo para coronavírus. O tenista escocês está isolado e não apresenta nenhum sintoma mais grave, de acordo com a TV escocesa STV, em notícia divulgada nesta quinta-feira.

O tenista escocês vai se manter isolado e ainda tem esperanças de competir no Aberto da Austrália. O início da disputa foi adiado por três semanas devido às rígidas regras de fronteira do país para conter a disseminação do coronavírus. A competição está marcada para começar no dia 8 de fevereiro.

Ex-número 1 do mundo e bicampeão olímpico, Murray havia aceitado um convite para disputar o ATP de Delray Beach, nesta semana, nos Estados Unidos. Mas, justamente por temer a exposição ao coronavírus em uma data próxima ao Grand Slam australiano, desistiu de participar do torneio.

Hoje com 33 anos e 122° do mundo, Murray jogou em Melbourne pela última vez há dois anos, quando caiu na primeira rodada do Grand Slam australiano diante do espanhol Roberto Bautista Agut. Na época ele já convivia com uma lesão de quadril. Em janeiro de 2019 o britânico foi submetido a uma cirurgia e anunciou a aposentadoria. Em 2020, retornou, mas jogou apenas quatro torneios, em uma temporada fortemente afetada pela pandemia.

Globo Esporte