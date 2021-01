Antony é eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Holandês

(Foto: Divulgação / Eredivisie)





O atacante Antony, do Ajax, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Holandês em dezembro. No mês em questão, o brasileiro disputou seis jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências na competição.

- Estou muito feliz com mais esse prêmio aqui na Holanda. A adaptação tem sido ótima e os resultados estão acontecendo no campo. Espero seguir ajudando o Ajax a conquistar as vitórias, pois temos muitos objetivos nesta temporada - afirmou Antony.

Ele teve o melhor desempenho em dezembro entre todos os jogadores da Eredvisie, de acordo com as estatísticas da liga holandesa. O atacante esteve diretamente envolvido em seis gols do Ajax, líder do campeonato com 34 pontos em 14 jogos. Além desses seis gols, Antony criou 10 chances, teve seis dribles bem sucedidos e sete desarmes.

- Tenho conversado muito com todos aqui no clube, todos me receberam muito bem. Isso tem facilitado bastante. Esse troféu que recebi é um prêmio de toda equipe, que vem tendo boas performances na temporada. Que possamos seguir em alta. Estou muito motivado.

Vendido pelo São Paulo para o Ajax em fevereiro do ano passado, em negociação que poderia render até R$ 134 milhões ao clube paulista, Antony já disputou 18 partidas pelo time holandês, marcou oito gols e deu sete assistências. É o líder em passes para gol na Eredivisie.

Antony passou a virada de fim de ano com a família no Brasil, mas já retornou para a Holanda. O próximo jogo do Ajax é justamente o clássico contra o PSV, neste domingo, em Amsterdã. A diferença entre líder e vice-líder do Campeonato Holandês é de apenas um ponto (34 a 33).

Globo Esporte