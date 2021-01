Anunciado, novo executivo de futebol do Vasco afirma: "Teremos momentos felizes pela frente"

Já à frente de negociações desde o início da semana, Alexandre Pássaro foi anunciado oficialmente como diretor executivo de futebol do Vasco nesta sexta-feira. O profissional de 31 anos mostrou-se otimista com o novo desafio.

– Estou muito feliz por assumir esse grande desafio que é estar à frente do departamento de futebol do Vasco da Gama. É um sonho para qualquer profissional de futebol trabalhar neste clube, com tanta história e tradição. Minha motivação é enorme e tenho certeza que juntos – diretoria, comando técnico, jogadores e torcida – teremos momentos felizes pela frente - afirmou ao site oficial do clube.

Formado em direito pela PUC-SP, Pássaro, apesar de muito jovem, trabalha no futebol desde 2009. Antes de chegar ao São Paulo, seu ex-clube, passou por empresa que geriu o Rio Claro FC, pela Traffic e foi vice-presidente do Desportivo Brasil.

Pássaro chegou ao jurídico do São Paulo em 2015. A partir de 2017 até o último dia 31 atuou como gerente executivo de futebol.





Globo Esporte