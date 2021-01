Após levar Bucs ao Super Bowl, Tom Brady fatura mais R$ 9,57 milhões em bônus

(Foto: Dylan Buell/Getty Images)





Mais uma vez Tom Brady foi decisivo. No domingo, o quarterback de 43 anos ajudou a levar o Tampa Bay Bucanners ao Super Bowl ao vencer o Green Bay Packers por 31 a 26 na final da Conferência Nacional (NFC). Ao se garantir na sua 10ª final da NFL, o astro bateu mais uma meta nos Bucs e faturou mais um bônus gordo. Ele embolsou US$ 1,75 milhão, cerca de R$ 9,57 milhões na cotação atual.

Foi a sexta meta que Brady bateu nesta temporada, cada uma acompanhada de um belo bônus para a conta bancária. O quarterback somou US$ 5,25 milhões (mais de R$ 28,7 milhões). Caso conquiste seu sétimo título do Super Bowl, o primeiro fora do New England Patriots, o astro vai ganhar mais um bônus de US$ 2,25 milhões (cerca de 12,3 milhões).

No Super Bowl, o adversário dos Bucs será o Kansas City Chiefs, que venceu o Buffalo Bills por 38 a 24 e conquistou o título da Conferência Americana (AFC).

Brady levou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,47 milhões na cotação atual) por cumprir duas metas individuais, que seriam figurar entre os cinco primeiros do ranking de determinadas estatísticas. Ele fechou a temporada regular como o segundo melhor quarteback em número de touchdowns, empatado com Russell Wilson, com 40 (atrás apenas de Aaron Rodgers, dos Packers, com 48), e o terceiro em números de jardas, com 4633 (atrás de Patrick Mahomes, dos Chiefs, com 4740; e Deshaun Watson, dos Texans, com 4823).

Chegar aos playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,73 milhões) ✅

Vencer o wildcard: US$ 750 mil (R$ 4,1 milhões) ✅

Chegar à final da NFC: US$ 1,25 milhão (R$ 6,83 milhões) ✅

Chegar ao Super Bowl: US$ 1,75 milhão (R$ 9,57 milhões) ✅

Vencer o Super Bowl: US$ 2,25 milhões (R$ 12,3 milhões)

TOTAL: R$ 35 milhões

O Tampa Bay não se classificava para os playoffs desde 2007. O quarterback que saiu do New England Patriots em agosto, não decepcionou em Tampa Bay. Os números de Brady em 2020, aos 43 anos, são melhores do que a última temporada do astro em New England.

Globo Esporte