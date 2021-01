Após ligar motor Mercedes no novo carro, McLaren marca lançamento para fevereiro

A McLaren foi a segunda equipe da Fórmula 1 a confirmar a data de lançamento de seu novo carro: o modelo MCL35M será apresentado no dia 15 de fevereiro, uma semana antes da Alfa Romeo, a outra das dez escuderias que já marcaram a apresentação.

Terceira colocada no Mundial de Construtores do ano passado, quando ainda usava motores Renault, a equipe inglesa ligou pela primeira vez uma unidade de potência da Mercedes, sua nova fornecedora, após a instalação no chassis. A McLaren divulgou nas redes sociais o som do motor Mercedes.

Para contenção de gastos devido à pandemia de coronavírus, os carros deste ano serão os mesmos do ano passado, mas com alterações no assoalho por regulamento. No caso da McLaren, as mudanças internas serão mais importantes para a adaptação ao motor Mercedes.

- Enquanto todas as outras equipes transportarão a maior parte de seu carro do ano passado para este ano, nossa mudança para o motor da Mercedes significa que não é o nosso caso. Isso gerou uma grande quantidade de mudanças e, essencialmente, estamos construindo um novo carro. O número de novas peças no MCL35M é quase o mesmo de quando construímos o MCL35 - disse o diretor de produção da McLaren, Piers Thynne.

A McLaren viveu uma de suas fases mais vencedoras na F1 com o motor Mercedes, tendo sido bicampeã de pilotos com Mika Hakkinen (1998 e 1999), além de faturar um campeonato, com Lewis Hamilton (2008). Após o fim da parceria com a montadora alemã, a equipe entrou numa fase difícil e, só em 2019, começou a se recuperar.

Em 2021, a equipe inglesa tentará quebrar um jejum de vitórias que vem desde o GP do Brasil de 2012. O inglês Lando Norris disputará sua terceira temporada pelo time e terá como companheiro de equipe o australiano Daniel Ricciardo, ex-Renault.

Globo Esporte