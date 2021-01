Após segunda vitória consecutiva, Bady enaltece recuperação do Botafogo-SP na Série B: “Vamos lutar até o fim”

O Botafogo-SP segue lutando bravamente para permanecer na Série B do campeonato brasileiro. O clube paulista venceu o Sampaio Corrêa na noite da última terça-feira (12) e emplacou o seu quarto jogo sem derrota, sendo duas vitórias consecutivas.

“Conseguimos bons resultados nas últimas rodadas, mas sabemos que precisamos continuar nessa pegada se quisermos permanecer na Série B. O grupo está ciente da dificuldade e sabe o que precisa fazer para terminarmos o campeonato dignamente”, revelou Bady, um dos jogadores mais experientes do elenco.

Nas últimas quatro rodadas, o Pantera terá pela frente o América-MG e o Vitória, fora de casa, e o CSA e Operário-PR, em Ribeirão Preto. “Não é uma situação boa, mas enquanto tivermos chances vamos lutar. O campeonato é muito equilibrado e muitas equipes que brigam com a gente estão tropeçando. Vamos tratar de fazer a nossa parte e ver o que vai acontecer”, explicou o meia.

O Botafogo ocupa a 19ª colocação na tabela de classificação com quatro pontos a menos que o Vitória, primeira equipe fora do Z4 e que ainda joga na rodada contra o Avaí, em Florianópolis. O próximo desafio do Pantera será na sexta-feira (15), em Belo Horizonte, contra o América-MG, que já conquistou o acesso à Série A.