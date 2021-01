Após sucesso no Free Fire, SS e-Sports Popibank anuncia entrada no PUBG

A SS e-Sports Popibank, campeã da Liga Brasileira em 2020 de Free Fire, anunciou que terá também uma equipe de PUBG para disputar os principais campeonatos da modalidade em 2021. O novo time, inclusive, já foi convidado a participar da PUBG Mobile Pro League (PMPL). “Estamos muito contentes com essa nossa parceria com o PUBG Mobile. Isso só foi possível graças ao sucesso da nossa organização no Free Fire”, explicou Rangel Tadeu de Amorim, co-fundador e sócio da SS e-Sports.

Rangel conta que os jogadores da modalidade terão toda a estrutura necessária. “Recebemos o convite da PMPL e vamos jogar a elite do jogo no cenário nacional e internacional. Daremos toda estrutura necessária aos novos players da modalidade para que se destaquem e, em pouco tempo, possamos estar disputando títulos e aumentando o carinho e o tamanho de nossa torcida”, completou.

Os players que integrarão o elenco para a temporada são o paulista Fausto Oliveira (SS Faustin), de 19 anos, que já foi quinto colocado da PUBG Mobile Club Open (PMCO) pela SEVEN; o goiano Daniel Alves (SS Dklok), de 16 anos; o mato-grossense de 23 anos e capitão da equipe, Wanderson Lourenço (SS Lasnore); o roraimense Thawan Figueira (SS Thawan), de 18 anos; e o paulista Bruno Henrique (SS Bruno), de 18 anos. O coach do time será o jovem Felipe Teixeira(SS Hackon), de 17 anos, que veio do Paraná.

Na apresentação, o elenco prometeu muita dedicação para estrear bem no cenário. “Sucesso só vem com muito trabalho e esforço”, pontuou o co-fundador da SS e-Sports. “Nos comprometemos com nossa torcida e nossos futuros patrocinadores que isso nunca faltará #GoSS”, concluiu.