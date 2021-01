Assim como primeiro GP de 2021, pré-temporada da F1 deve ser transferida para o Barein

Com a possibilidade crescente do adiamento do GP da Austrália (programado para 21 de março), o Barein passaria a ser o palco da primeira corrida da temporada da F1 - no dia 28 do mesmo mês. Com isso, crescem também as chances de a pré-temporada ser transferida de Barcelona, na Espanha, para a Ilha no Golfo Pérsico.

A ideia de realizar os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir já havia sido ventilada em 2020, mas foi descartada, já que os times teriam que retornar para as respectivas bases na Europa para depois viajar à Austrália. Agora, com o adiamento do GP em Melbourne cada vez mais certo, faz mais sentido, do ponto de vista financeiro e logístico, realizar os testes naquele que deve ser o palco da primeira corrida deste ano.

Por causa das poucas mudanças nos carros de 2021, os testes de pré-temporada já seriam menores, com apenas uma bateria de três dias, programada para os dias 2, 3 4 de março. Agora a expectativa é que as sessões sejam realizadas entre os dias 12 e 14 de março, dando aos times duas semanas de preparação antes do GP de abertura do campeonato.

Ainda que nenhum acordo tenha sido firmado para que as atividades que abrem o ano da F1 sejam realizadas no Barein , ao que tudo indica, a proposta foi feita aos times, que reagiram de forma positiva. Um anúncio depende apenas da confirmação do adiamento do GP da Austrália para a segunda metade de 2021.

Exceção feita a testes isolados, como o recente feito por Fernando Alonso com a Renault, o Barein não recebe treinos de pré-temporada desde o começo de 2014. Desde então, Jerez de la Frontera (Espanha) teve uma sessão, e Barcelona recebeu as demais.

O GP da Austrália, prova que abre o calendário 2021, marcada para 21 de março, pode ser adiado em função de restrições impostas antes da virada do ano para conter uma nova cepa de Covid-19 descoberta no Reino Unido.

Seguindo os novos procedimentos impostos pelo governo, todos os profissionais da F1 e das equipes (a maior parte com base na Inglaterra) teriam de respeitar um quarentena de 14 dias ao chegar no país. Além disso a F1 teria de criar uma biosfera como a de Abu Dhabi, o que impõe grandes desafios financeiros e logísticos.

Globo Esporte