COI e autoridades japonesas negam possibilidade de cancelamento das Olimpíadas de Tóquio

O COI (Comitê Olimpico Internacional) e diversas autoridades japonesas negaram, nesta sexta-feira, a possibilidade de que as Olimpíadas de Tóquio possam ser canceladas em meio ao aumento do número de casos e mortes ocasionadas pela Covid-19. O megaevento está marcado para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto deste ano.

Na quinta-feira, o jornal inglês "The Times" publicou reportagem em que afirmou que o governo japonês chegou a um consenso de que será "muito difícil" organizar o megaevento em meio à pandemia de coronavírus, ainda longe de ser controlada, mesmo com a fabricação de algumas vacinas pelo mundo.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, afirmou que está "determinado a realizar" os Jogos. O premiê disse ainda que trabalhará em consonância com o governo de Tóquio e o COI para alinhar os detalhes finais de organização das Olimpíadas.

Yasuhiro Yamashita, presidente do Comitê Olímpico do Japão, negou a possibilidade de cancelamento e chamou a reportagem do jornal inglês de "falsa" e "invenção" - as frases foram ditas em uma entrevista à agência de notícias Reuters.

Foi a mesma linha adotada pela governadora de Tóquio, Yuriko Koike. Ela comentou que não passam de "rumores" publicações sobre o cancelamento ou adiamento dos Jogos.

O CEO do comitê organizador do evento, Toshiro Muto, observou em entrevista antes da reportagem do jornal inglês que acredita que a vacinação em massa na Europa e nos Estados Unidos terão um efeito positivo para a organização da disputa.

O Japão atravessa sua terceira onda de casos e mortes causados pelo novo coronavírus e está em estado de emergência.

O COI, por sua vez, expressou-se por meio de nota dizendo que o conteúdo da reportagem do "Times" era uma "categórica inverdade".

- Algumas notícias circulando hoje dizem que o governo do Japão concluiu privadamente que as Olimpíadas de Tóquio terão de ser canceladas por causa do coronavírus. Isso é uma categórica inverdade. Em uma reunião do Comitê Executivo em julho do ano passado, ficou acordado que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados em 23 de julho deste ano, e o programa e as instalações para os Jogos foram realizados em consonância. Todas as partes envolvidas têm trabalhado juntas para preparar Olimpíadas bem-sucedidas neste verão - disse a nota.

Em seguida, o comunicado do COI afirmou que os organizadores vão "implementar todas as medidas possíveis contra Covid-19 (...) para garantir Jogos seguros neste verão".

O Comitê Paralímpico Internacional, que é presidido pelo brasileiro Andrew Parsons, também afirmou, por meio de nota, que está seguro da realização do evento.

- Em comparação com março de 2020, agora sabemos muito mais sobre como o vírus se comporta, muito mais sobre como organizar eventos esportivos seguros durante uma pandemia e somos encorajados pelo lançamento internacional de várias vacinas. Na época dos Jogos, neste verão, estamos otimistas de que o número de casos diários será muito menor do que durante esses meses de inverno. Também estamos confiantes de que o extenso programa de testes a ser implementado antes, durante e depois dos Jogos - uma das várias medidas que serão tomadas pelas partes interessadas dos Jogos - ajudará a minimizar o risco de transmissão do vírus. Finalmente, cada evento esportivo que ocorreu globalmente desde o surto do vírus nos proporcionou valiosas experiências de aprendizado que estão ajudando a moldar continuamente nossos planos para Tóquio - disse o comitê.

Globo Esporte