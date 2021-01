Avaí anuncia Marco Aurélio Cunha como o novo executivo de futebol

(Foto: Sergio Moraes/Reuters)





O Avaí anunciou na tarde desta quinta-feira Marco Aurélio Cunha como o novo executivo de futebol. De acordo com o comunicado oficial do clube, o dirigente foi convidado para o cargo através do presidente Francisco Battistotti, que tinha deixado claro que faria mudanças internas.

Apesar da contratação de Marco Aurélio Cunha, o departamento de futebol azurra permanece com Marquinhos Santos e Diogo Fernandes. A dupla foi responsável pela montagem do elenco que está na disputa da Série B do Brasileiro e também recebeu bastante críticas pelo desempenho do time na atual disputa. Mesmo com seis jogos pela frente, o Leão da Ilha precisa vencer todos para subir.

Aos 66 anos, Marco Aurélio Cunha é médico por formação e está no futebol há mais de 30 anos. O currículo dele tem passagens por clubes como Coritiba, Santos, Figueirense e São Paulo, onde teve mais sucesso. No Tricolor, ele estave diretamente ligado nas montagens dos times que conquistaram a Libertadores e o Mundial de 2005, além do tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008).

Será a segunda passagem de Marco Aurélio Cunha pela Ressacada. No início dos anos 2000, ele esteve no clube em outra função. Agora, vai ter uma responsabilidade maior. O último trabalho dele foi com a seleção brasileira feminina, atuando no cargo de coordenador. Recentemente, nas eleições do São Paulo, o dirigente apoiou o candidato derrotado Roberto Natel.

Marco Aurélio Cunha chega a Florianópolis na segunda-feira, quando terá um primeiro encontro com os demais membros do departamento de futebol azurra e vai iniciar o trabalho.

Globo Esporte