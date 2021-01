Barcelona deseja Feliz Ano Novo ao Real Madrid com pedido: "Que as torcidas voltem"

O difícil ano de 2020, com todas as limitações impostas pela pandemia de Covid-19, uniu dois rivais históricos em um desejo comum para o novo ano: a volta das torcidas aos estádios.

Nesta sexta-feira, o Barcelona respondeu com uma mensagem amistosa a uma publicação de boas vindas a 2021 feita pelo Real Madrid no Twitter:

"O melhor desejo para este 2021 é que as torcidas de nossas equipes voltem a sentir de perto o futebol. Feliz Ano Novo!".

Logo depois, o Real interagiu na mesma linha amistosa:

"Feliz Ano Novo a todos! Um clássico é mais clássico com nossas torcidas na arquibancada. Esperamos que logo seja possível".

O Real Madrid não foi o único rival espanhol a receber uma mensagem do Barcelona neste primeiro de janeiro. Uma publicação do Atlético de Madrid recebeu uma resposta semelhante do Barça:

"Esperamos que em 2021 nossas torcidas desfrutem juntas do futebol. Feliz Ano Novo!", escreveu o Barça no Twitter.

O clube catalão também desejou Feliz Ano Novo no Twitter ao Arsenal e ao Manchester United, dois clubes ingleses vencidos pelo Barcelona em finais de Liga dos Campeões da Uefa, nas temporadas 2005/06 (Arsenal), 2008/09 e 2010/11 (Manchester United em ambas).

"O Barça deseja a você e a seus torcedores um Feliz Ano Novo em 2021", diz o texto no Twitter, em resposta às publicações de Ano Novo dos clubes ingleses.

Globo Esporte