Basquete do Corinthians engata quarta vitória seguida no NBB e mantém chances de ir ao Super 8

Foi sofrido, mas o Corinthians manteve as chances de se classificar para o Super 8. Neste domingo, em casa, o Timão venceu o Cerrado Basquete por 74 a 71 graças a uma bola de Fuller a 2,6 segundos para o fim. Foi a quarta vitória seguida da equipe alvinegra, que cresce no NBB e pode terminar o primeiro turno ainda na zona de classificação para o torneio Super 8, que dá vaga na Liga dos Campeões das Américas.

O Corinthians teve um primeiro tempo fraco, mas cresceu no segundo tempo sob o comando de Siewrt e Fischer. Na reta final, porém, o Cerrado colocou fogo na partida e empatou o jogo (71/71) a 21 segundos para o fim. Foi aí que Fuller apareceu e acertou uma bola de dois pontos a 2,6 segundos para o fim. O Corinthians marcou tão bem a saída de bola do Cerrado, que o time estourou o tempo para colocar a bola em jogo. Ganhando mais um ataque, o Corinthians ainda fechou com mais um ponto de lance livre de Fuller.

Com 20 pontos, Fuller foi um dos cestinhas da partida. Fischer anotou 18 pontos e Siewert, 17. Pelo Cerrado, Coelho também fez 20 pontos, e Douglas Nunes saiu do banco para anotar 19 pontos.

Depois de ter sofrido com um surto de coronavírus, perdendo duas partidas por WO, o Timão engatou o quarto triunfo seguido - antes bateu Flamengo, Pato Basquete e o Campo Mourão. Agora a equipe precisa apenas vencer o Caxias do Sul na terça-feira, às 20h, para terminar o primeiro turno na zona de classificação para o Super 8.

Fora do Super 8, o Cerrado Basquete só volta à quadra no início do segundo turno, dia 26 de janeiro, às 17h, contra o Minas.

As campanhas

Corinthians: 7v, 7d (9º colocado)

Cerrado Basquete: 3v, 12d (14º colocado)

Os times

Corinthians: Fischer, Fuller, Siewert, Miller e Arthur

Entraram: Dalaqua, Vezarinho, Lucas Cauê, Pedro Nunes e Djalo

Técnico: Demétrius Ferracciú

Cerrado Basquete: Sérgio, Paulo, Crescenzi, Coelho e Ambrosino

Entraram: Lucas Lima, Alex, Fiorotto, Von Haydin e Douglas Nunes

Técnico: Bruno Lopes

O jogo

O Cerrado Basquete armou uma defesa muito forte no início da partida, roubando muitas bolas. Fuller até começou bem, com seis pontos na primeira parcial, mas não foi o suficiente para deixar o Corinthians na liderança, com um aproveitamento muito baixo. Melhor para o time de Brasília, que foi puxado pelos sete pontos de Coelho: 19 a 14.

O Cerrado continuou muito eficiente nos arremessos, especialmente com a entrada de Douglas Nunes que fez 13 pontos no segundo quarto, com três acertos em três tentativas nas bolas de três. O time de Brasília chegou a abrir nove pontos (26/17), mas aos poucos o Corinthians foi se encontrando. A reação começou na vantagem de tamanho dos pivôs, com cinco pontos de Siewert. Fischer também apareceu bem, com seis pontos. A diferença chegou a ser de apenas um ponto (34/33), mas nos segundos finais Douglas Nunes deu um respiro ao Cerrado: 40 a 35.

O Corinthians cresceu no terceiro quarto e arrumou a defesa. O Cerrado, por outro lado, sofreu um apagão. Foram quase quatro minutos sem pontuar. Custou caro. O Timão aproveitou para virar com uma arrancada de 12 pontos seguidos, seis deles de Siewert. Fuller, com cinco pontos, e Fischer, com seis, também contribuíram bem para a virada corintiana: 57 a 51.

O Timão manteve o ritmo até a reta final. Foi quando o Cerrado cresceu e colocou fogo na partida, chegando a empatar (71/71) faltando apenas 21 segundos para o fim. Aí Fuller fez a diferença. Ele acertou uma bola de média distância a 2,6 segundos para o fim. O Cerrado ainda teria uma chance de empatar ou até mesmo virar, só que estourou o tempo de cinco segundos para recolocar a bola em jogo por causa da boa marcação corintiana. Aí a vitória enfim estava nas mãos do Corinthians. Fuller ainda anotou mais um ponto de lance livre para fechar a conta: 74 a 71.

