Beach Arena promove torneio de Beach Tennis

Os espaços ao ar livre são considerados os locais de menor perigo de propagação do vírus da covid-19, desde que ocupados com controle do número de pessoas e das recomendações sobre o uso de máscara e distanciamento. É nessa toada que a Beach Arena, localizada na Riviera de São Lourenço, desde sua inauguração em dezembro, se mostrou ser uma ótima opção para quem deseja praticar esportes ao ar livre, com distanciamento e segurança.

O local promoverá um torneio de Beach Tennis, modalidade que virou febre no país, nos próximos dias 22 a 25 de janeiro, nas categorias profissional e iniciante, com entrega de medalhas e premiação em dinheiro para a categoria profissional. As inscrições, no valor de R$ 70,00, poderão ser feitas no site ou diretamente na Arena, e parte do valor arrecadado será revertida para uma instituição de caridade local.

O complexo também está recebendo regularmente grandes nomes do Beach Tennis, como os craques “Caramelo” (José da Silva Leite) e Ed Bispo, dois atletas muito conhecidos nesta categoria e que oferecem aulas especiais para quem deseja praticar o esporte. As aulas custam a partir de R$ 50,00, com número limitado de pessoas e agendamento prévio no local ou através do site.

Outra atividade que pode ser praticada no local é a Yoga, com aulas ao ar livre, em frente ao mar, de terça a domingo, das 9h às 10h. Também é possível agendar treinos de funcional, nos mesmos dias, das 8h às 9h. Os valores estão a partir de R$ 30,00.

Sobre a Beach Arena

A primeira edição da Beach Arena, inaugurada em dezembro na Riviera de São Lourenço, conta com entrada livre tanto para os locais quanto para moradores e visitantes das regiões vizinhas. A iniciativa vem ao encontro das recomendações para esportes praticados em áreas ao ar livre, e com toda segurança, respeitando-se no local o distanciamento social e o uso de máscaras sempre que necessário.

As atrações da Beach Arena incluem atividades ligadas a esportes de areia, com número limitado de pessoas, praticados em quadras multi-uso para Beach Tennis, Vôlei de praia, Futevôlei, Treino Funcional, Frescobol, e Yoga.

Serviço:

Largo dos Coqueiros, 83 – Riviera São Lourenço

Período: 18 de dezembro a 18 de fevereiro

De Terça a Domingo, das 9 às 18h00