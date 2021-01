Boca Juniors avança à final da Copa Diego Maradona e vê River Plate perder e ser eliminado

A Copa Diego Armando Maradona tem um finalista conhecido. Com vários reservas, Boca Juniors empatou com o Argentinos Juniors por 2 a 2 e garantiu a primeira posição do Grupo A da segunda fase do torneio, que lhe deu a vaga na decisão. O River Plate, que também tinha chances de ficar na liderança, usou os titulares contra o Independiente e perdeu por 2 a 0.

Boca, River e Argentinos Juniors começaram a rodada como os únicos com chances de conquistar a vaga no Grupo A. Rival do Santos na Libertadores, a equipe de Miguel Ángel Russo terminou com nove pontos, seguido do Millonario e do Argentinos, ambos com oito pontos. Banfield, Talleres e Gimnasia La Plata brigam no Grupo B pela outra vaga na final.

No estádio Diego Armando Maradona, Sosa abriu o placar para os donos da casa, mas Zárate, com belo chute de primeira após lançamento de Cardona, e Ábila, após driblar o goleiro e chutar para o gol, viraram para os xeneizes. Nos minutos finais, Vera empatou, mas o Boca segurou o 2 a 2 até o fim.

Em Banfield, no estádio Florencio Sola, o River Plate recebeu o Independiente com todos os titulares e viu o jovem atacante Alan Velasco, de 18 anos, brilhar. Com dois gols em belos chutes de fora da área, ele garantiu a vitória por 2 a 0 do Rojo, que entrou em campo sem chances de classificação.

Há seis anos e meio no comando do River Plate, Marcelo Gallardo coleciona taças, mas nunca conquistou um título argentino. Apenas levantou a Copa Argentina e a Supercopa. Após perder por 3 a 0 para o Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o treinador apostava na vaga na final da copa criada pela AFA e pela LFP (Liga de Futebol Profissional), mas foi derrotado e ainda expulso nos minutos finais da partida contra o Independiente.

A Copa Diego Armando Maradona foi criada após a volta do futebol na Argentina, em outubro, e ganhou esse nome após a morte do ídolo argentino, no final de novembro. O campeão conquista vaga na Libertadores de 2021.

O Boca já está classificado à próxima edição do torneio continental por ser o atual campeão argentino. Se também levar a Copa Diego Maradona, a vaga na Libertadores fica com o Defensa y Justicia, quinto na tabela acumulada da temporada. Banfield, Talleres e Gimnasia La Plata, que brigam para ser o outro finalista, podem se classificar, caso sejam campeões.

Boca Juniors e River Plate voltam a campo no meio da semana, pela Libertadores. Os xeneizes visitam o Santos na Vila Belmiro, na quarta-feira, às 19h15, após empate por 0 a 0 na Bombonera. O Millonario encara o Palmeiras em São Paulo, na terça-feira, às 21h30, após ter perdido por 3 a 0 em Avellaneda.

