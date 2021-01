Botafogo-SP contrata Paulo Pelaipe para comandar futebol em 2021

O primeiro grande reforço do Botafogo-SP para a temporada de 2021 é na parte administrativa, o executivo Paulo Pelaipe, 69 anos, é o novo “homem forte” do futebol, conforme anunciou o clube nesta quinta-feira.

Pelaipe, que tem passagens direta ou como consultor em equipes como Flamengo, Grêmio Fortaleza, Corinthians, Criciúma, Vasco, São Caetano e Coritiba vai comandar o departamento de futebol do Pantera, que foi rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro na última temporada.

O principal investidor da equipe e presidente do Conselho Deliberativo da Botafogo S/A, Adalberto Baptista, deve conceder entrevista coletiva nesta sexta-feira para detalhar as mudanças na administração do futebol.

O último trabalho de Pelaipe foi à frente do Coritiba, que luta contra a queda no Campeonato Brasileiro da Série A e teve uma mudança de gestão após eleições realizadas no fim de dezembro de 2020.

- Estou muito feliz por poder trabalhar no Botafogo. Conheço alguns dirigentes do clube e quando o Adalberto Baptista me ligou sabia que era para um grande projeto. Conheço o Adalberto por ter trabalhado em outros clubes e, em diversas oportunidades, falamos e agora estou satisfeito por poder trabalhar diretamente com ele e os demais dirigentes do Botafogo. Vamos poder unir forças para fazer o que for melhor para o Botafogo e atingir os objetivos – disse Pelaipe por meio de nota divulgada pelo Bota.

O Pantera destacou o trabalho de Pelaipe à frente do Flamengo em 2019, quando o clube conquistou o Brasileirão e a Libertadores. O dirigente acabou sendo demitido por email do Rubro-Negro em 2020, segundo ele mesmo revelou em nota.

Globo Esporte