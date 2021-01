Campeonato Inglês vai testar substituição extra por concussão

A Premier League, liga responsável pelo Campeonato Inglês, anunciou nesta quarta-feira a introdução da substituição permanente em casos de concussão (pancadas violentas na cabeça). A decisão vem na esteira do aval dado mês passado pela International Board (IFAB), entidade responsável pelas regras do jogo, para o teste da substituição adicional.

Os times da Premier League poderão fazer no máximo duas substituições do tipo por partida em caso de pancadas fortes na cabeça. Essas trocas serão adicionais, ou seja, não estarão relacionadas às três substituições convencionais para cada equipe.

- O teste será confirmado quando a implementação dos processos de relatório, incluindo informações médicas privadas, for resolvida com a IFAB e a Fifa - informou a Premier League, em nota oficial.

A Fifa também comunicou nesta semana que testará o mesmo tipo de substituição adicional por concussão durante o próximo Mundial de Clubes, a ser disputado em fevereiro, no Catar.

Jogos liberados em fevereiro

A Premier League também comunicou nesta quarta-feira que todos os jogos do Campeonato Inglês a partir do dia 30 de janeiro até o fim de fevereiro terão o sinal de transmissão aberto para todo o Reino Unido. Essas partidas continuarão sendo exibidas pelas emissoras prestadoras do serviço atualmente.

- A Premier League e os clubes estão comprometidos para encontrar uma solução acessível aos torcedores. Esses planos foram elaborados em cooperação com nossos parceiros de transmissão, trabalhando para entregar essas partidas adicionais enquanto os estádios estão sem os fãs, que são fundamentais para o jogo - declarou a liga inglesa.

