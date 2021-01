Cavani, do Manchester United, é suspenso por três jogos por usar termo racista em rede social

A Football Association (FA), entidade máxima do futebol inglês, suspendeu por três jogos Edinson Cavani. Ele é acusado por má conduta depois de usar um termo de cunho racista nas redes sociais. Depois da partida contra o Southampton, no final de novembro, o atacante do Manchester United agradeceu a um seguidor usando a expressão "Obrigado, negrito".

A mensagem foi apagada depois, mas a investigação do caso prosseguiu. O uruguaio também foi multado em 100 mil libras (cerca de R$ 710 mil). A punição imposta ao atacante foi a máxima prevista no artigo no qual o jogador foi enquadrado.

Solskjaer elogia Cavani e defende renovação

A Football Association diz que a postura do uruguaio ao fazer o comentário é inapropriada, alegando que, ao contrário das regras da associação, "um comentário postado na página Instagram do jogador do Manchester United FC foi insultuoso e/ou abusivo e/ou impróprio e/ou trouxe descrédito ao jogo".

Em comunicado divulgado logo após a decisão da FA, o Manchester United ressaltou que "Cavani não sabia que suas palavras poderiam ter sido mal interpretadas e reforçou o pedido de desculpas do uruguaio. O clube reiterou que não vai recorrer.

– Apesar de sua crença sincera de que estava simplesmente enviando um afetuoso agradecimento em resposta a uma mensagem de parabéns de um amigo próximo, ele (Cavani) optou por não contestar a acusação, por respeito e solidariedade à FA e à luta contra o racismo no futebol – declarou o Manchester United.

O clube reiterou que entende que "o contexto e a intenção são fatores determinantes" e acredita que a "que a Comissão Reguladora independente foi obrigada a impor uma suspensão mínima de três jogos". Na nota, o United afirma que espera que o órgão deixe "claro em suas razões por escrito que Edinson Cavani não é racista, nem havia qualquer intenção racista em relação ao seu cargo".

Cavani fica fora dos jogos contra Aston Villa (Premier League), Manchester City (semifinal da Copa da Liga) e Watford (terceira fase da Copa da Inglaterra). Ele só estará disponível na partida contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês, no dia 12 de janeiro.

Bernardo Silva, do Manchester City, passou pelo mesmo procedimento de acusação em novembro de 2019 por conta de uma situação similar a de Cavani. O português foi suspenso por um jogo, além de ter que pagar uma multa de 50 mil libras. Na ocasião, o meio-campo fez uma interação racista com Benjamin Mendy, companheiro de equipe.

Outro caso de punição é o de Luís Suárez, em 2011. O jogador do Atlético de Madrid recebeu oito jogos de suspensão depois de chamar Evra de "negrito", quando ainda jogava pelo Liverpool, em um jogo dos Reds contra o Manchester United. O atacante tentou se defender apontando que havia usado um termo carinhoso, o que não impediu a sanção da FA.

