CBLoL 2021 começa em janeiro e tem datas anunciadas; veja jogos

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) de 2021, o primeiro sob o formato de franquias, tem data marcada para começar: 16 de janeiro. A Riot Games anunciou nesta quarta-feira os confrontos de todas as rodadas da disputa. A empresa também revelou as datas da Liga Academy, que substitui o Circuito Desafiante, que conta com equipes de base das dez participantes do torneio principal.

Marcada para 16 de janeiro, a primeira rodada terá os seguintes confrontos: paiN Gaming x LOUD; RENSGA x FURIA; KaBuM x RED Canids; INTZ x Cruzeiro; Flamengo x VORAX. Atual campeã, a INTZ enfrenta uma das surpresas do sistema de franquias, a equipe do Cruzeiro.

A grande decisão do CBLoL será no dia 18 de abril, e a da liga Academy será realizada no dia anterior. As disputas da base serão sempre nas terças e quartas subsequentes aos fins de semana de CBLoL.





Semana 1

Rodada 1 - Sábado, 16/01

paiN Gaming x LOUD

Rensga x FURIA

KaBuM x RED Canids

INTZ x Cruzeiro

Flamengo x VORAX





Rodada 2 - Domingo, 17/01

RED Canids x INTZ

FURIA x LOUD

VORAX x Rensga

KaBuM x Flamengo

Cruzeiro x paiN Gaming





