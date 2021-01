CBLOL Academy 2021: Flamengo e INTZ vencem com emoção; veja resultados

O Campeonato Brasileiro Academy de League of Legends (CB Academy) 2021 começou nesta terça-feira. Os duelos seguiram o mesmo cronograma do circuito profissional, com o novo clássico LOUD x paiN Gaming mais uma vez abrindo a rodada de abertura da Fase Regular. Com exceção do jogo entre INTZ e Cruzeiro, os resultados foram iguais ao do CBLOL: predomínio do lado vermelho. A rodada também marcou a estreia de três mulheres no casting de LoL da Riot Games: Ravena, Fogueta e Lahgolas.

A LOUD bateu a paiN em um jogo baseado no controle de objetivos, complicando a vida dos adversários ainda mais quando levou os dois primeiros dragões. Na sequência, a FURIA levou a melhor pra cima da Rensga muito também por conta do tempo de lineup que seu elenco tem. Os Panteras dominaram os Caubóis, ditaram o ritmo e venceram sem dificuldades.

RED Canids X KaBuM foi um jogo bem imprevisível, com ambas as equipes muito precipitadas. Apostando na conquista dos objetivos, a RED usou a experiência do time para acertar a gameplay e vencer a partida. Depois, com presença das jogadoras Yatsu e Lawi, INTZ e Cruzeiro entraram nos servidores, e promoveram uma partida bem emocionante.

Os Intrépidos se saíram melhor nas trocações e souberam aproveitar as visões para sair em vantagem. Por fim, Flamengo e Vorax também protagonizaram um duelo bem equilibrado, no qual o Rubro-Negro foi o vencedor.

O CBLOL Academy 2021 retorna já nesta quarta-feira com os confrontos válidos pela segunda rodada encerrando, assim, a Semana 1. As partidas começarão às 17h (de Brasília).

