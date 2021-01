Chapecoense e Renovigi estendem contrato de patrocínio até o final de 2021

Após reassumir a liderança da Série B na noite da última quinta-feira (21), a Associação Chapecoense de Futebol encerrou a sexta com outra grande notícia: a renovação do contrato de patrocínio com a Renovigi. O primeiro vínculo entre o clube e a empresa havia sido firmado em setembro de 2020 e, agora, foi estendido até o final da temporada 2021. A marca da empresa seguirá estampando o espaço das omoplatas do manto do Verdão.

Para o presidente da Chapecoense, Gilson Sbeghen, a renovação da parceria é motivo de muita satisfação e alegria. "É uma grata satisfação, um orgulho para a Chapecoense ter a Renovigi como parceira desde o ano passado. Num momento bem difícil para o clube, eles nos ajudaram, nos apoiaram, e só podemos agradecer pela parceria. Esperamos que ela ainda dê muito frutos e que traga bons resultados para todos".

A satisfação e o orgulho pela parceria foi reafirmado por Gustavo Martins, presidente da Renovigi. "Para nós, da Renovigi, é um orgulho, por ser chapecoenses, estarmos aqui fazendo parte de mais esse momento da Chapecoense. Para nós, o clube é significado de luta, de perseverança para ir em busca dos seus objetivos. Assim como a Renovigi - uma empresa nova, mas que nasceu com o sonho de empreendedores chapecoenses que foram buscar na energia renovável um negócio. Estar junto com o clube neste momento é um orgulho maior. Nós apostamos na equipe e demos sorte para a Chapecoense. Logo que entramos fomos campeões catarinenses, depois o time deslanchou na Série B e com certeza na Série A não será diferente" afirmou.

Após entregar ao presidente da patrocinadora uma medalha da conquista do Campeonato Catarinense e uma camisa oficial e personalizada com o ano de contrato da parceria entre Chape e Renovigi, o Superintendente de Futebol Neto agradeceu à instituição pela confiança no clube no momento de maior dificuldade. "Somente agradecer a vocês pelo carinho e pelo respeito com a nossa instituição. A instituição que eu amo. Amo estar aqui, viver isso aqui, ver isso crescer e ver pessoas com o mesmo pensamento que o meu de fazer o clube crescer. Então, eu não poderia deixar de mostrar a gratidão, porque lá atrás, antes de sermos campeões catarinenses, vocês apostaram no clube, mesmo em meio a tantas dificuldades. E hoje, vocês estarem aqui renovando o contrato e celebrando a liderança da Série B é digno e é por merecimento. Quando ninguém enxergava solução para nada, foram vocês que acreditaram na gente. Muito obrigado por essa aposta".

Por fim, o empresário Erico Tormen, vice-presidente da Renovigi e Sócio Conselheiro da Chapecoense, falou sobre a gratidão pela oportunidade de ajudar a Chapecoense. "Em primeiro lugar, agradeço a Deus por nos dar a oportunidade de patrocinar a Chapecoense e, em segundo lugar, agradeço ao clube por nos permitir fazer parte desta caminhada bonita que está acontecendo".

Fundada em 2012, a Renovigi possui raízes legitimamente alviverdes e foi formada a partir da união de oito grandes empreendedores chapecoenses: Carlos Tadashi Akimoto, da empresa Didai; Sr. Érico Tormen, da empresa Fibratec; Sr. Lenoir Carminatti, da empresa Fluxo Eletrônica Industrial; os Srs. Nelson Akimoto e Marcisio Marzari, da empresa Nord Eletric; Sr. Gustavo Martins, da empresa Soma Sul e do arquiteto Thiago Dávi.