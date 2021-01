Com 19 jogadores e dois titulares de 2020, Comercial inicia treinos nesta segunda

O Comercial inicia sua pré-temporada nesta segunda-feira. A data marca a apresentação do elenco e do técnico Fahel Júnior, que acertou sua permanência no clube na última sexta.

Pelo site oficial da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Leão do Norte possui em seu elenco 19 jogadores, entre profissionais e categoria sub-20.

Da equipe titular que participou da última Série A3 e Copa Paulista, apenas o lateral Luã Niger e o meia Otávio seguem no elenco. Outros atletas bastante utilizados durante a temporada passada permaneceram, como o lateral Dérick e os atacantes Pedro Henrique e Zé Andrade.

O Comercial buscará renovar contratos e reforçar o grupo até o início da Série A3 do Paulista, previsto para 7 de março. O atual elenco tem média de idade de 21 anos. O atleta mais velho no momento é o meia Diego Souza, com 28 anos.

Confira o atual elenco do Comercial:

Goleiro: Tales

Laterais: Dérick, Guilherme Coruja, Luã Niger

Zagueiros: Danilo Mendes, Guilherme Mariano, Kauã Gabriel, Matheus Oliveira

Meio-campistas: Diego Souza, Lucas Parra, Lucas de Pádua, Marcelo Guatapará, Mateus, Otávio, Pedro Henrique

Atacantes: Zé Andrade, Lucas Shallon, Matheus Henrique e Tarik

Globo Esporte