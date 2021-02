Com dois golaços de Salah, Liverpool vence o West Ham e se recupera no Inglês

A instabilidade vivida pelo Liverpool na virada do ano, com apenas uma vitória em sete jogos, parece estar ficando para trás. Após derrotar o Tottenham fora de casa no meio da semana, o atual campeão inglês voltou a somar mais três pontos em Londres neste domingo, ao bater o West Ham por 3 a 1, com destaque para Mohamed Salah, autor de dois golaços. Wijnaldum fez o terceiro, e Dawson descontou. A turbulência do Liverpool coincidiu com um longo jejum de seis jogos do egípcio sem marcar, encerrado em grande estilo. Apesar da seca, Salah não chegou a perder a artilharia do Inglês, e agora disparou na dianteira, com 15 gols, três à frente de Harry Kane, do Tottenham.

A má fase deixou o Liverpool muito longe da liderança do Inglês, por isso ainda é cedo para dizer que o time voltou à briga pelo bicampeonato. Mas a torcida já pode acreditar que uma reação é possível: faltando 17 rodadas para o fim, o Liverpool assumiu o terceiro lugar, com 40 pontos, um atrás do Manchester United e a quatro de distância do líder Manchester City, que tem uma partida a menos. O West Ham, que estava invicto em 2021 e vinha de quatro vitórias seguidas, perdeu a chance de entrar no G-4 e permanece em quinto lugar, com 35. Veja a classificação atualizada do Inglês.

A primeira etapa teve mais marcação do que criação. O Liverpool rondou a intermediária do West Ham, mas praticamente não levou perigo ao gol de Fabianski. Já o anfitrião parcia mais preocupado em não levar gol do que em vencer o goleiro Alisson.

O jogo começou para valer na segunda etapa. O jogo, não. O show de Mohamed Salah. Aos 11, ele recebeu na área pela direita, gingou na frente de Cresswell e bateu com estilo, no canto direito de Fabianski. Parecia um golaço, mas virou um gol até normal comparado com o segundo, aos 22: em contra-ataque sensacional, Shaqiri recebeu na direita e fez um lançamento milimétrico para Salah dominar na área com o pé direito e, de esquerda, deslocar o goleiro com um toquinho sutil. Foi o 22º gol na temporada do egípcio, que chega a quatro anos seguidos marcando ao menos 20 gols a cada temporada pelo Liverpool. O terceiro gol também foi uma pintura, só que coletiva: de Firmino para Oxlade-Chamberlain, que devolveu de calcanhar para o brasileiro rolar na pequena área e Wijnaldum empurrar para o gol, aos 38. Três minutos depois, Dawson aproveitou escanteio da direita para fazer o gol do West Ham.

