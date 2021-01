Com show de Lorenzo Insigne, Napoli massacra Fiorentina de Franck Ribéry

O Napoli abriu a rodada de domingo do Campeonato Italiano com um massacre sobre a Fiorentina: 6 a 0. Capitão do time do Sul da Velha Bota, o meia-atacante Lorenzo Insigne foi o destaque da partida no estádio Diego Armando Maradona com dois gols e uma assistência.

Com o resultado, o Napoli, do técnico Gennaro Gattuso, deu um salto na tabela e é o terceiro colocado com 34 pontos. A Fiorentina, que teve em campo o veterano francês Franck Ribéry, segue próxima a zona de rebaixamento com apenas 18.

Jogando em casa, o Napoli abriu o placar logo aos cinco minutos com Insigne, aproveitando assistência do centroavante Andrea Petagna, que também atacou de garçom no segundo gol, anotado por Demme, aos 36. Lozano, após passe de Insigne, e o polonês Zielenski ampliaram ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, de pênalti, Insigne fez 5 a 0 aos 27. Politano, em bela jogada individual, fechou o caixão da Viola aos 44.

Nesta segunda-feira, o líder Milan visita o Cagliari.

Globo Esporte