Com um a mais, Inter de Milão vence o Milan e vai à semifinal da Copa da Itália

Com um gol aos 51 minutos do segundo tempo, em bela cobrança de falta do dinamarquês Christian Eriksen, a Inter de Milão venceu o clássico contra o Milan por 2 a 1, nesta terça-feira, no San Siro, e se classificou para a semifinal da Copa da Itália. Autor do gol do rubro-negro no primeiro tempo, Ibrahimovic foi determinante para a reação do rival, ao ser expulso no início do segundo tempo. A partir dali, a Inter, que já era melhor na partida, passou a jogar praticamente só no campo adversário, criando seguidas chances. Romelo Lukaku empatou aos 25, cobrando pênalti marcado com auxílio do VAR, e Eriksen garantiu a vitória nos acréscimos, evitando a prorrogação.

O adversário da Inter de Milão na semifinal sairá do jogo desta quarta-feira entre Juventus x SPAL, às 16h45 (horário de Brasília), com transmissão em tempo real do ge. Os outros dois jogos das quartas de final são Atalanta x Lazio, também nesta quarta, e Napoli x Spezia, na quinta.

A Inter de Milão foi melhor desde o início da partida, mas encontrou um Milan bem seguro na defesa, com destaque para o goleiro romeno Anton Tatarusanu, ex-Lyon, que substituiu o titular Donnarumma, suspenso. Em um dos poucos ataques do Milan na primeira etapa, Ibrahimovic foi certeiro: dominou na área, limpou a marcação e abriu o placar com um chute cruzado, sem chance para Handanovic, aos 31 minutos. A situação do sueco começou a se complicar no fim da etapa final, quando ele se meteu na discussão entre Lukaku e Romagnoli, bateu boca com o belga e recebeu cartão amarelo, junto com o camisa 9 da Inter.

De herói no primeiro tempo, Ibrahimovic virou um dos grandes responsáveis pela virada do Inter, ao ser expulso aos 12 minutos da etapa final, por uma falta desnecessária em Kolarov no meio do campo, que lhe rendeu o segundo amarelo. Se já era pressionado até ali, o Milan passou a ser um time com um só objetivo: segurar a pressão da rival. Aos 31, Barella foi derrubado por Rafael Leão, o árbitro Paolo Valeri não marcou o pênalti mas depois reviu o lance no VAR e mudou a decisão. Lukaku bateu forte, sem chance para Tatarusanu, e empatou. Depois de empilhar chances perdidas, fazendo o nome do goleiro romeno, a Inter enfim chegou à virada em uma linda cobrança de falta de Eriksen, que tinha entrado aos 43 minutos. Bola no ângulo, sem chance para Tatarusanu dessa vez, e classificação da Inter.

