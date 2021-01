Comercial-SP marca início dos treinos para 18 de janeiro

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)



Por Redação Blog do Esporte





O Comercial-SP deve começar mais tarde os treinos para a série A3 do Campeonato Paulista. A equipe passa por mudanças no elenco, indefinição da permanência do técnico Fahel Júnior, além da busca por recursos financeiros para a temporada.

Marcado para começar os treinamentos no dia 11 de janeiro, a diretoria alvinegra optou por postergar a data para o dia 18 de janeiro.

“O dia 11 [de janeiro, segunda-feira] era uma previsão que tínhamos dentro do entendimento da temporada. Mas se adiantar uma semana, você tem os encargos, várias situações, o clube ainda sem entrada [de recursos], não tem o treinador [definido], então não teria motivo a gente começar na segunda-feira”, afirmou Japinha, gerente de futebol do Leão do Norte, em entrevista do Globo Esporte.

O presidente Ademir Chiari realizará algumas reuniões nos próximos dias para definir a busca de patrocínios e quais serão os recursos para começar a temporada.

A série A3 do Paulista está marcada para começar no dia 7 de março. O Comercial estreia contra o Primavera, em Indaiatuba.