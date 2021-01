Comitiva da CBF faz segunda visita para avaliar campos de treinamento para a Copa de 2022 do Catar

Uma comitiva da CBF desembarcou em Doha, capital do Catar, no início da semana para fazer nova rodada de análise de campos de treinamento e instalações para a Copa do Mundo de 2022. O procedimento é protocolar, mesmo antes da classificação das equipes para o Mundial.

O coordenador da seleção masculina principal, Juninho Paulista, foi acompanhado de Matheus Bachi, auxiliar técnico e filho de Tite, de Fabio Mahseredjian, e mais membros de avaliação logística da CBF. Ao todo, são 41 campos de treinamento disponíveis para as 32 seleções que vão disputar a Copa.

Na primeira visita, em setembro de 2019, a Seleção pré-selecionou dois locais de treino e hotéis. Ao todo, deve escolher três opções. Os campos são próximos uns dos outros - a Copa inteira vai ser realizada num raio de 75 km de distância.

Alguns dos locais de treinamentos são a Universidade do Qatar, o Doha Golf Course, os CTs dos clube Al Wahda e Al Sailiya, o West Bay e a Aspire Academy Zone, projeto da associação de futebol do país que importou treinadores e modelo de jogo da Espanha. O espanhol Miguel Angel Ramirez, a caminho do Internacional, trabalhou na Aspire.

A nova visita deve servir para a CBF selecionar a última opção para enviar à Fifa - existe a possibilidade, diante das novas instalações conhecidas, deve fazer mudança entre as duas pré-escolhidas. Está prevista para a próxima semana reunião de Juninho, Tite e toda a equipe da seleção principal para análise das informações e averiguação de fotos e vídeos dos locais de treinamento e das instalações.

Globo Esporte