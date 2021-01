Corinthians anuncia acordo com a Neo Química para novo patrocínio máster da camisa

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira, minutos antes de enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, o acordo com o seu novo patrocinador máster, a Neo Química.

A marca já estará na camisa nesta noite e assim ficará por cinco temporadas, até dezembro de 2025.

Empresa farmacêutica dona dos naming rights da Arena, a Hypera Pharma acertou ainda no ano passado que passaria a anunciar também no uniforme, ocupando o espaço mais nobre da camisa. O produto escolhido para divulgação foi a nova linha Neo Química Vitaminas.

O produto ficará em exposição no espaço máster dos uniformes masculino e feminino. Os valores não foram revelados, mas segundo o site "Gazeta Esportiva" giram em torno de R$ 20 milhões/ano.

É a segunda vez que a Neo Química se torna patrocinadora do clube. Nos anos de 2010 e 2011, a marca chegou na parceria com Ronaldo Fenômeno para o ano do centenário. O Timão foi campeão brasileiro em 2011 com a marca no peito.

– A parceria entre Corinthians e Neo Química é especial. Depois de ter marcado uma reviravolta no marketing do futebol brasileiro em 2010, essa mesma união voltou no ano passado, para dar uma nova dimensão à ideia de naming rights. O torcedor se orgulha de tudo isso, mas a gente sempre soube que faltava um detalhe nessa volta: a camisa. Finalmente esse desejo mútuo se concretiza, com todas as possibilidades de criarmos uma nova reviravolta. A gente saúda a chegada da Neo Química Vitaminas como patrocinador máster do time de futebol masculino, com a certeza de que teremos um Corinthians ainda mais forte e vencedor – disse Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Antigo dono do máster, o BMG estendeu o vínculo até o fim de 2026 e mudou a propriedade do acordo. O banco agora vai estampar a sua marca nos ombros do uniforme alvinegro, espaço até então ocupado pelo Serasa. A parceria agora também se estende ao uniforme da equipe feminina, que fechou com mais um parceiro há dois dias.

Até então, o banco BMG pagava R$ 12 milhões por ano ao Timão, além de 50% do lucro das operações financeiras na plataforma "Meu Corinthians BMG". Os valor fixo do novo contrato não foi revelado.

No último balanço financeiro, divulgado em novembro do ano passado, o Timão informou ter recebido R$ 55,2 milhões em patrocínios ao time de futebol nos nove primeiros meses de 2020.

Vale ponderar que a pandemia do coronavírus fez com que empresas parceiras reduzissem os pagamentos ao clube temporariamente.

O Corinthians tem negociação avançada para renovar por mais dois anos o parceria com o Guaraná Poty, empresa que estampa sua marca na parte de trás do calção do clube. Também há tratativas com a Midea, que anuncia nas costas da camisa alvinegra.

