Corinthians anuncia patrocínio de marca de bebidas por uma temporada

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira seu novo patrocínio. Trata-se da Ambev, empresa brasileira de produção de bebidas. O acordo foi fechado já sob a coordenação do superintendente de marketing do clube José Colagrossi. Ele assumiu o cargo há pouco tempo.

O contrato será de um ano e terá como principal ativação a promoção da cerveja Brahma. O patrocínio engloba o time masculino, o feminino, ativações na Neo Química Arena e também nas redes sociais, mas, por se tratar de uma bebida alcoólica, não envolve a camisa.

Assim, não será estampado nos uniformes da equipe. Futuramente, será comercializada uma latinha personalizada em preto e branco com os dizeres "Timão Chopp" e o símbolo do clube.

A parceria foi anunciada não só por Colagrossi, mas também em vídeo promocional divulgado no Twitter do clube. A Ambev também divulgou o retorno ao "Bando de Loucos".

No fim do ano passado, a Estrella Galícia, marca espanhola de cerveja, encerrou o contrato com o Corinthians. O encerramento se deu um ano antes do fim do vínculo e o clube deixou de ganhar R$ 6,2 milhões. Com o acordo com a Ambev, o caixa volta a ter o patrocínio de uma cerveja.

Globo Esporte