Corinthians encaminha renovação de patrocínio e deve ter mudanças na camisa ao longo de 2021

O Corinthians deve anunciar nos próximos dias a renovação do patrocínio do Guaraná Poty, que estampa a marca na parte de trás do calção da equipe. Clube e empresa, que iniciaram parceria em 2019, têm encaminhado um acordo por mais duas temporadas.

O vínculo se encerraria em dezembro de 2020, mas a empresa iniciou este ano no uniforme do clube. O mesmo ocorreu com a Midea, fabricante de eletrônicos, que ocupa a parte superior das cotas da camisa. Também há uma expectativa de renovação com a companhia.

Ainda em 2020, o Corinthians fechou acordo com a Neo Química, dona dos naming rights da Arena, para que a fabricante de medicamentos anuncie no uniforme alvinegro. Detalhes do patrocínio, como valores, espaço na camisa a ser ocupado e data de início são mantidos em sigilo.

Esta pode não ser a única novidade no manto corintiano ao longo de 2021. Três patrocínios acabam no decorrer deste ano: Serasa (ombro) e Ale (barra frontal da camisa) têm vínculos até abril, e Hapvida (peito), até agosto.

A diretoria alvinegra também negocia melhorias na parceria com o Banco BMG, patrocinador máster do clube. Atualmente, a empresa paga R$ 12 milhões ao Timão por temporada, além de 50% de tudo que fatura com o banco digital "Meu Corinthians BMG".

– Existem algumas opções, a gente vem conversando em termos de melhorias, não só valores. Abertura de contas... Tem muita coisa que pode ser feita de forma diferente. Não quero me antecipar, especular, são conversas que a gente vem tendo há alguns dias [...] Estamos vendo licenciamentos, patrocinadores, tudo o que pode ser melhorado. A entrada de receitas, assim como a redução de despesas, são fatores que a gente tem que atacar – afirmou o presidente Duílio Monteiro Alves, em entrevista ao ge.

O Corinthians tem nove patrocinadores no uniforme no momento. No início do mês, o clube também anunciou parceria com a cerveja Brahma, mas este acordo não prevê anúncio na camisa.

No último balanço financeiro, divulgado em novembro do ano passado, o Timão informou ter recebido R$ 55,2 milhões em patrocínios ao time de futebol nos nove primeiros meses de 2020.

Vale ponderar que a pandemia do coronavírus fez com que empresas parceiras reduzissem os pagamentos ao clube temporariamente.

Confira abaixo os patrocínios do uniforme do Corinthians e a validade de cada um deles:

Banco BMG - Máster - Fim de 2024

Positivo - Barra das costas da camisa - Fim de 2021

Ale - Barra frontal da camisa - Abril 2021

Guaraná Poty - Parte traseira do calção - Acordo encaminhado até o fim de 2022

Galera Bet - Mangas - Julho de 2025

Serasa - Ombros - Abril de 2021

Cartão de Todos - Parte da frente do calção - Abril 2022

Hapvida - Peito - Agosto de 2021

Midea - Parte Superior das Costas - Fim de 2020*





*Prazo divulgado inicialmente. A marca, porém, iniciou 2021 na camisa do clube. Procurada, a empresa não respondeu aos contatos da reportagem

Globo Esporte