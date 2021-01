Daniel Dias anuncia sua aposentadoria das piscinas

(Foto: Paulo Roberto Aguero)





O maior nadador medalhista paralímpico do mundo anunciou formalmente nesta terça-feira sua aposentadoria. O atleta Daniel Dias comunicou por vídeo em suas redes sociais que as Paralimpíadas de Tóquio culminarão o final de sua carreira como nadador profissional.

Aos 32 anos, Daniel detém uma invejável coleção de medalhas e grandes feitos na Natação Mundial. No anúncio, Daniel lembrou do início de sua carreira e momentos marcantes de sua trajetória. “Esta decisão já está tomada há um tempo, eu já venho traçando objetivos e o plano de anunciar a aposentadoria. Sou muito grato pela natação. Eu jamais imaginei que eu chegaria aonde cheguei. Se eu fosse escrever, lá quando eu comecei há 16 anos atrás, tudo que eu conquistei, eu jamais eu iria conseguir escrever isso, colocar nas palavras se eu fosse ler esta carta hoje, não seria tão perfeito como foi.” disse emocionado.

Sobre o motivo da decisão de se aposentar, Daniel reflete: “A vida do atleta é feita de ciclos, fases, e por isso eu decidi parar, resolvi dar o adeus à piscina porque eu vejo que a minha contribuição com a natação paralímpica já foi excepcional. Foi além do que eu esperava. E hoje eu vejo que eu posso continuar na natação de outra maneira, fazendo outras coisas e ajudando ainda mais a fazer a natação a ser uma referência no país e no mundo.”

“Eu agradeço à Deus pelo dom que me deu e pelas oportunidades. À minha família por todo apoio que me deram ao longo desses anos todos. À todos da minha equipe multidisciplinar. Aos meus patrocinadores Citi, Mackenzie, Adidas, Visa, Petrobras, GS1 Brasil, Panasonic, Time São Paulo e Bolsa Pódio e apoiadores Volvo, Ottobock, Academia Quality Club Bragança Paulista, Laboratório Alquimía e Complexo Hospitalar Santa Casa Bragança Paulista por acreditarem no meu trabalho e por estarem comigo há tantos anos. Agradeço ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao Comitê Paralímpico Internacional por todo suporte ao longo da minha carreira. Aos meus colegas de trabalho, aos jornalistas, e principalmente aos fãs por tanto carinho.”, completou o atleta.

Ao longo da carreira de Daniel Dias, considerando Jogos Parapan-Americanos, são trinta e três medalhas, sendo todas de ouro, em trinta e três provas disputadas. Em Mundiais de Natação, acumula quarenta medalhas, sendo trinta e uma de ouro. E ainda, em Jogos Paralímpicos, são vinte e quatro medalhas no total, sendo catorze de ouro. Além disso, é o único brasileiro a ter três Troféus Laureus, considerado o “Oscar do Esporte”, em sua estante.

O futuro lhe reserva grandes tarefas no esporte. No lado político, Daniel atuará como membro da Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Brasileiro e na Comissão Nacional de Atletas no biênio de 2020-2022. Já no âmbito social, estará mais engajado e à frente do Instituto Daniel Dias que visa a inclusão social por meio do esporte. Também seguirá atuando como palestrante, levando alegria e mensagens motivacionais com o intuito de fazer a diferença por onde passa.

Mesmo emocionado em seu anúncio, Daniel muito sorridente se diz estar feliz com a decisão e convoca seus fãs para aproveitarem o ano de 2021 com ele. “Não quero que seja uma despedida triste não, vai ser um momento de muita alegria, muitos sorrisos. Eu não tenho dúvidas disso. Como vocês sabem, eu passo a mensagem do #SorriaPraVida. E que nós possamos desfrutar deste momento, destas últimas braçadas, últimos mergulhos, últimos apitos, enfim, que seja um momento de muita alegria não só para mim, mas para vocês que sempre me acompanharam, torceram e vibraram.”

Sua última competição será a Paralimpíada de Tóquio que ocorrerá de 24 de agosto a 05 de setembro. Sobre a escolha do momento, Dias comenta “É o final de um ciclo e fases da nossa vida. E sem dúvida é o maior evento do Movimento Paralímpico e poder dizer o adeus nesse evento, é um momento espetacular, um momento de muita alegria”. Na ocasião, o atleta deverá nadar quatro provas individuais e possivelmente um revezamento, se despedindo oficialmente da torcida, encerrando seu ciclo paralímpico e uma gloriosa fase de sua vida.