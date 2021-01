Defensa y Justicia vence Coquimbo e fará final argentina contra o Lanús na Copa Sul-Americana

Depois de empate sem gols no jogo de ida, o Defensa y Justicia não tomou conhecimento do Coquimbo Unido na semifinal da Copa Sul-Americana e garantiu sua vaga na grande decisão, contra o Lanús, no próximo sábado, dia 23.

De virada e com hat-trick de Braian Romero, artilheiro isolado da competição agora com nove gols, a equipe treinada pelo ex-atacante Hernán Crespo construiu larga vantagem ainda no primeiro tempo e venceu por 4 a 2 jogando em casa. Pizzini fez o outro dos argentinos, e Farfan e Palacios marcaram para a equipe chilena.

O Defensa y Justicia, que vai em busca de seu primeiro título de peso, entrou na Sul-Americana após ficar em terceiro lugar no grupo do Santos na Libertadores. A equipe passou por Sportivo Luqueño, Vasco e Bahia antes de chegar à semifinal.

O Lanús, campeão da competição em 2013, superou Universidad Católica-EQU, São Paulo, Bolívar, Independiente e Vélez Sarsfield. A final, a primeira entre clubes do mesmo país, acontece às 17h (horário de Brasília), em Córdoba, na Argentina.

Será a nona vez que uma equipe argentina conquistará a competição, ampliando a vantagem do país para o Brasil, que tem quatro conquistas - Internacional, São Paulo, Chapecoense e Athletico-PR - no ranking.





Globo Esporte