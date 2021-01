Em São Francisco, Curry faz 20 pontos, mas Warriors perdem para os Pacers

Em duelo no Chase Center, em São Francisco, na Califórnia, o Indiana Pacers venceu o Golden State Warriors por 104 a 95 na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília), com direito ao cestinha da partida: Myles Turner anotou 22 pontos.

Pelo lado da franquia californiana e também com 22 pontos anotados no duelo apareceu Andrew Wiggins. Já o astro Stephen Curry fez 20 pontos, com destaque para o terceiro período, onde anotou 11 só nos primeiros minutos.

O primeiro quarto terminou 19 a 28. O Golden State seguiu na frente no segundo quarto, que terminou em 50 a 57. A virada só viria no final, já que o terceiro quarto terminou em 73 a 75, com os ganhadores da noite ainda atrás no agregado.

Uma cesta de dois pontos de Turner a três minutos do fim do duelo decretou a virada no placar geral. Porém, o time de Indiana liderou três dos quatro quartos na pontuação separada: perdeu apenas o primeiro, por 19 a 28. Depois, fez 31 a 29, 23 a 18 e 31 a 20 para chegar ao placar final de 104 a 95.

Os Pacers chegaram a sétima vitória e ocupam a quarta colocação da Conferência Leste. Já os Warriors, com a quinta derrota, ocupam a sétima colocação da Conferência Oeste.

Indiana Pacers: 7v e 4d (4º do Leste)

Golden State Warriors: 6v e 5d (7º do Oeste)





