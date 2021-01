Eslovênia revela intoxicação alimentar de jogadores e insinua sabotagem do Egito no Mundial

Eliminada do Mundial da Handebol masculino, a Eslovênia disparou críticas contra a organização do evento, inclusive insinuando uma suposta sabotagem antes da partida contra o Egito. Em um comunicado publicado nesta segunda-feira, a federação eslovena de handebol revelou que 12 jogadores sofreram com uma grave intoxicação alimentar às vésperas do confronto decisivo com os donos da casa.

- Pelo menos 12 (!) jogadores da nossa seleção foram intoxicados com comida nas 24 horas antes da nossa última partida no Egito. Bem, não foi um “vírus”. Os meninos gritaram de dor, vomitaram e correram para os banheiros como se as vidas deles estivessem em risco.

- Durante a noite, Stas Skube e Dragan Gajic foram isolados. Pouco antes da partida, nosso maior e mais forte jogador, Blaz Blagotinsek, desmaiou no próprio vômito no vestiário pela dor e foi levado de volta ao hotel.

- Nove meninos, mesmo não se sentindo bem, decidiram lutar por eles, pelo time, por uma vaga nas quartas de final com os oito melhores times no mundo – diz o relato atribuído ao secretário geral da federação eslovena, Goran Cvijic.

Na partida em questão, válida pelo Grupo 4, Eslovênia e Egito empataram por 25 a 25, e os donos da casa avançaram às quartas de final. Eles agora enfrentarão a Dinamarca, nesta quarta-feira, por uma vaga nas semifinais.

