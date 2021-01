Federação Paulista de Futebol anuncia Paulistão Play, plataforma própria para transmissão de jogos e conteúdo digital

A Federação Paulista de Futebol anuncia nessa sexta-feira o lançamento do Paulistão Play, plataforma própria de streaming via Android, iOS e website, com assinatura OTT (over-the-top) para transmissão ao vivo de jogos, exibição de melhores momentos, conteúdos especiais e engajamento com o torcedor.

A nova plataforma estará disponível para download na segunda quinzena de fevereiro e disponibilizará jogos ao vivo de competições paulistas que não estão com os direitos comercializados com exclusividade, como a Copa São Paulo, Paulistão Feminino, Paulista Sub-20, entre outras. O modelo segue ligas como NBA, NFL e La Liga.

Além dos jogos, também serão disponibilizados outros conteúdos on demand, como bastidores exclusivos e produções inéditas da FPF TV. O acesso aos conteúdos do app será realizado mediante cadastro gratuito prévio, pelo link http://www.paulistaoplay.com.br/.

“Seguindo o exemplo das principais ligas do mundo, nós investimos no digital há cinco anos. Fechamos parcerias importantes com plataformas, como com o Facebook para o Paulistão Feminino e Copa São Paulo. E temos uma produção de conteúdo digital de alto nível, com grande foco no streaming, com mais de 2.500 jogos transmitidos nos últimos 3 anos. E o lançamento do Paulistão Play é mais um passo importante na nossa estratégia de oferecer ao mercado e ao torcedor uma nova janela de consumo de futebol", afirma o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

O lançamento do Paulistão Play é o maior passo da FPF na área de streaming desde o início das transmissões de jogos ao vivo, em 2016, quando a entidade passou a investir no digital. O plano da FPF é gerar uma nova linha de receitas para os clubes e amplificar sua presença no digital, fazendo do APP um dos pilares da estratégia da FPF para ampliar a monetização dos direitos que ela representa ao permitir acesso aos usuários de banda larga.

O número de usuários de banda larga no Brasil é mais que o dobro de assinantes de TV por assinatura, segundo a Anatel. São 35,8 milhões de domicílios com banda larga contra 14,9 milhões de TV paga.

Em 2019, a FPF TV alcançou a marca de 1.058 jogos transmitidos gratuitamente ao vivo. Em 2020, com menos campeonatos organizados devido à Covid-19, a FPF TV exibiu 813 partidas, com recorde de 30,1 milhões de visualizações ao todo.

A escalada de jogos ao vivo nos últimos anos, por meio de parceiras e diferentes plataformas, faz da FPF a maior organizadora e distribuidora de futebol on-line do país.