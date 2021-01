Felipão e Cruzeiro rescindem contrato antes do fim da série B

(Foto: Gustavo Aleixo)



Por Redação Blog do Esporte





O técnico Luiz Felipe Scolari não está mais no comando técnico do Cruzeiro. Ele e o clube rescindiram o contrato, válido até o fim de 2022, antes mesmo do fim da série B do Campeonato Brasileiro. A decisão ocorreu nesta segunda-feira, em meio aos problemas não resolvidos de salários atrasados e as incertezas quanto à montagem do elenco para 2021.

Felipão não estava seguro com as argumentações da diretoria celeste sobre o planejamento e a capacidade de investimento do clube e decidiu romper o contrato. Não há valor de multa previsto em contrato em casa de saída do treinador.

O incômodo aumentou pelo fato de não haver uma previsão no pagamento dos salários atrasados, desde a segunda quinzena de outubro. Com esta incerteza dos pagamentos, também ficou incerta a capacidade de investimento para a nova temporada em 2021.

Felipão chegou ao Cruzeiro após a demissão de Ney Franco, em outubro do ano passado, após o empate em 0 a 0 com o Oeste. O acerto demorou a ser feito, com um primeiro descarte. O clube tentou outros nomes, mas ouviu não de todos, até acertar um novo contrato com Scolari.

Felipão disputou 18 partidas no comando do Cruzeiro, com oito vitórias, sete empates e três derrotas na série B do Brasileiro.