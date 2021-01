Frank Lampard não é mais técnico do Chelsea

(Foto: Getty Images)



Por Redação Blog do Esporte





O Chelsea informou em nota oficial nesta segunda-feira (25) que Frank Lampard não é mais técnico do clube.

O treino marcado para esta manhã foi cancelado e o clube informou os jogadores que devem comparecer ao CT somente à tarde.

A imprensa já fala em um substituto: trata-se do alemão Thomas Tuchel, demitido do PSG no fim do ano passado.

"Esta foi uma decisão muito difícil, e não tomada levianamente pelo proprietário e pela diretoria. Somos gratos a Frank pelo que ele conquistou em seu tempo como treinador do clube. No entanto, os resultados e desempenhos recentes não corresponderam às expectativas, deixando o clube a meio da tabela sem qualquer caminho claro para uma melhoria sustentada. Nunca pode haver um bom momento para se separar de uma lenda do clube como Frank, mas após longa deliberação e consideração, foi decidido que uma mudança é necessária agora para dar ao clube tempo para melhorar o desempenho e os resultados nesta temporada.", diz a nota oficial do Chelsea sobre a demissão de Lampard.

O clube não segue bem na sua campanha no Campeonato Inglês. O time é apenas o nono colocado, com 29 pontos, a onze do líder Manchester United. Outro motivo apontado para a demissão é que jogadores como Werner e Havertz, contratações milionárias realizadas pelo clube, não evoluíram sob o comando de Lampard.

Com isso, a chegada de Tuchel poderia melhorar esta relação, já que ele é alemão como a dupla adquirida no ano passado.

"Ele é um homem de grande integridade e tem a mais alta ética de trabalho. No entanto, nas atuais circunstâncias, acreditamos que é melhor mudar de gerente. Em nome de todos no Clube, da Diretoria e pessoalmente, gostaria de agradecer a Frank por seu trabalho como treinador principal e desejar a ele muito sucesso no futuro. Ele é um ícone importante deste grande clube e seu status aqui permanece inalterado. Ele será sempre bem-vindo de volta a Stamford Bridge", disse Roman Abramovich, dono do clube.

Aos 42 anos, Lampard começou sua carreira como técnico no Derby County, em 2018. Em julho de 2019, foi anunciado como técnico do Chelsea, clube onde como jogador conquistou diversos títulos e ser tornou um dos maiores ídolos da história dos Blues.

No comando técnico do Chelsea, Lampard esteve à frente em 84 jogos, sendo 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.