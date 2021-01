GOL freta aeronaves para Palmeiras e Santos irem à final no Rio de Janeiro

A GOL Linhas Aéreas é a maior Companhia aérea do Brasil e terá a honra de fazer parte da história dos finalistas da edição 2020 do maior campeonato da América do Sul. Palmeiras e Santos viajaram em fretados de São Paulo para o Rio de Janeiro, para o duelo no estádio do Maracanã, marcado para o próximo sábado (30/1/2021), assim como na volta após o jogo.

As aeronaves que fazem o transporte das equipes foram adesivadas com os escudos dos times, que foram recepcionados com escadas personalizadas no embarque e, também, no destino, o aeroporto do Galeão, nesta quarta-feira (27/1/2021).

Os voos são alusivos às conquistas anteriores: o Santos chegou no G3 9762 (de Confins/Belo Horizonte) com o time que jogou na última terça-feira, e partindo do aeroporto de Guarulhos, pelo G3 9763 com o restante do grupo; enquanto o Palmeiras partiu da capital paulista no G3 9799. Estes traslados contam com todos os procedimentos e recomendações de Segurança, nosso valor número 1.

Em sua trajetória de 20 anos, o apoio ao esporte faz parte da GOL em suas ações, como o patrocínio das seleções brasileiras de futebol e da última Florida Cup 2020; no vôlei, das seleções de quadra, praia, campeonatos brasileiros de base, da Superliga e Superliga B; e do basquete com a LBF (Liga de Basquete Feminino), entre outras diversas ações de marketing esportivo.