Grêmio inicia 2021 com mês inteiro para recuperar lesionados antes de decisão

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)





O Grêmio se reapresenta na tarde desta segunda-feira no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho após uma folga de quatro dias que não aparecia desde julho. O mês de janeiro será exclusivo ao Brasileirão, mas o objetivo inicial é recuperar os jogadores lesionados e manter o elenco "nos cascos" para a final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no começo de fevereiro.

Até lá, os comandados de Renato Portaluppi terão sete partidas na Série A, com duelos dignos de decisão frente ao próprio Verdão, Atlético-MG, Inter e Flamengo.

Além de seguir na busca pelo G-4, o Grêmio usará janeiro para esvaziar o departamento médico. Atualmente, Pedro Geromel, Orejuela, Victor Ferraz, David Braz e Maicon sentem algum tipo de problema.

Geromel se recupera de lesão muscular na coxa esquerda sentida ainda no primeiro tempo do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. A presença do zagueiro na delegação para a segunda partida deu margem para especulações sobre o retorno, mas o técnico Renato Portaluppi reforçou que ele viajou para apoiar o grupo.

- O Geromel admiro muito como jogador e capitão, um companheiro. Após a partida contra o São Paulo, ele mesmo conversou comigo e pediu para que viesse e concentrasse junto com a delegação. É importante a presença dele, como havia conversado com o Maicon. Só não veio porque ficou tratando, preferiu ficar treinando. Por isso não canso de elogiar o grupo - destacou Renato após a classificação na última quarta.

A confiança na recuperação e importância de Geromel está representada no início das conversas para renovar mais uma vez o contrato do zagueiro. Ele tem vínculo até o fim de 2021 e já negocia a ampliação do período.

Outro líder do plantel, Maicon apresentou desconforto em uma das panturrilhas e não atua desde o empate em 1 a 1 com o Santos na Arena, pelas quartas de final da Libertadores.

O zagueiro David Braz também encara um desconforto muscular que o deixou fora das duas partidas contra o São Paulo. Já Luiz Fernando deve voltar após ficar em isolamento por contrair a Covid-19. O atacante, no entanto, só pode atuar pelo Brasileirão.

Dúvidas na lateral direita

Há ainda incógnitas na lateral direita. Orejuela segue fora com lesão muscular na coxa direita e também precisa ter a situação contratual acertada. O empréstimo junto ao Cruzeiro venceu no fim do ano passado. Para voltar a atuar pelo Grêmio, ou é contratado definitivamente ou tem o vínculo ampliado.

O titular Victor Ferraz inspira cuidados. Ele sentiu dores no músculo posterior da coxa direita nas duas partidas da Copa do Brasil contra o São Paulo. Na segunda, inclusive, teve de ser substituído no segundo tempo. Deve ser reavaliado nesta segunda.

Em todos os casos, é claro, não basta apenas recuperar os jogadores. É preciso manter o grupo com ritmo de jogo e, ao mesmo tempo, evitar ao máximo algum tipo de lesão. O cenário aponta para Renato utilizar em janeiro as principais peças, mas com alerta para as que não estiverem 100%.

Na tarde desta segunda, o 2021 começa para o Grêmio. A primeira partida do ano será disputada na quarta, às 19h15, na Arena, diante do Bahia. O Tricolor está em quinto na tabela, com 45 pontos, dois a menos que o Inter, que fecha o G-4.

Globo Esporte